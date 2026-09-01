El análisis del intenso mercado de verano del Real Zaragoza. Lalo y las casi 50 operaciones

No hubo sorpresas en el último día del mercado para el Real Zaragoza, al que Lalo Arantegui y los miembros de su secretaría técnica llegaban con los deberes hechos en la práctica, con el sí de Marco Sangalli casi garantizado, sellado en la mañana de este martes, para reforzar el lateral derecho y con la decisión de no dejar salir a Yussif Saidu pese a la propuesta en firme de cesión del Gotzepe turco y con la negociación llevada a cabo por el director general, Guido Baroli. El guion se cumplió a rajatabla y no hubo ningún cambio de plan.

Marco Sangalli llegó a primera hora de la tarde a Zaragoza tras aceptar por la mañana la propuesta zaragocista por un año y otro opcional en caso de ascenso. El lateral vasco era el deseado para ese puesto tras la salida de Francho Serrano y fue el que llegó, anunciado a falta de cuatro horas este martes para el cierre del mercado, dando además ya entonces la ventana por finalizada. Nada que ver con las urgencias de Txema Indias en las anteriores. Lalo ya avisó que no esperaría al último día para cerrar del todo la plantilla y lo cumplió en la práctica, porque el sí de Sangalli lo tenía casi desde el lunes.

El lateral vasco, de 34 años, se entrenará con sus nuevos compañeros a las órdenes de Ibai Gómez y estará disponible ante el Antequera, si bien viene de estar sin equipo al quedar libre en junio tras el ascenso con el Racing a Primera. «En mi maleta llevo mucha ilusión y ganas de disfrutar de este club y de esta ciudad. Ojalá podamos inmortalizar muchos momentos bonitos juntos. Aúpa Zaragoza» , dijo en sus primeras palabras como zaragocista.

La lista de refuerzos

El verano de Lalo Arantegui se ha saldado con los fichajes de los porteros Anartz Peña y Sem Westerveld, los defensas Jokin Gabilondo, Rubén Iranzo, Diego González, Pereira, Escudero y Marco Sangalli, los centrocampistas Rubén Díez, Peter Ademo, Ander Herrera, Jaume Jardí y Óscar Ureña y los arietes Joaquín Delgado y Edu Espiau. Los 15, sin contar ahí a Hansson, fichado y de precoz salida tras rescindir su contrato, componen la nómina de refuerzos de un Zaragoza de casi total remodelación.

Del año pasado solo siguen Marcos Cuenca y Tachi, teniendo en cuenta que Saidu, Pinilla, Terrer o Barrachina tenían la pasada temporada dorsal del filial aunque el ghanés estuvo de forma permanente en el primer equipo. Además, Pau Sans estuvo cedido en Polonia, en el Cracovia, entre enero y mayo.

Tres con traspaso

De esos 15 fichajes, Iranzo (Valencia), Joaquín Delgado (Oviedo) y Pereira (Cádiz) han llegado en operaciones de traspaso a coste cero o prácticamente cero, mientras que el resto, doce en total, lo hicieron con la carta de libertad, al finalizar los respectivos contratos que tenían. También lo hizo así Hansson antes de decidir marcharse en el capítulo más sorprendente del verano zaragocista. Con tantas entradas, las salidas han sido muy necesarias. El Zaragoza cerró la puerta a Saidu, con ofertas muy concretas, y que al final ha desestimado la entidad para que el ghanés se quede, si bien en Turquía la ventana está abierta hasta el viernes, pero las partes dan por rota la opción de retomar esa vía del Gotzepe.

Francho fue la salida especial y polémica, pero las ventas de Liso, con una opción de casi 4 millones de fácil acceso, de Bazdar, con un traspaso de 1,5, o Álex Gomes, por el que se han obtenido dos, tienen poca discusión

La SAD antes sí dejó marchar a Francho, la salida más dolorosa del mercado, a coste cero y solo un 30% del pase, rumbo al Getafe, en la única operación de despedida que tiene discusión. El resto, han sido buenas. Se abrió la puerta a Adrián Liso, cedido al Mallorca con opción de compra de fácil cumplimiento y casi 4 millones en ella (además de medio millón por el pago del préstamo), Hugo Carrillo, a préstamo al Mérida, Samed Bazdar, traspasado por 1,5 millones al Sint-Truidense, Álex Gomes, vendido al Venezia por dos, y Juan Sebastián, con un pacto a coste cero con el Andorra por objetivos y compartiendo el pase. A esas despedidas hay que añadir los 26 futbolistas a los que se abrió la puerta tras el descenso, entre finalización de cesiones, rescisiones y finales de vinculación. En total, 33 despedidas con la de Hansson y 16 refuerzos con el del sueco, casi una cincuentena de decisiones. No está mal...

Los recortes de A.GAIN

Lalo ya llegó con muchos deberes hechos al final de la temporada tras el descenso y cumplió con su palabra de tener en torno al 80% de la plantilla en la vuelta al trabajo el 20 de julio. Un poco antes había arribado la nueva propiedad, A.GAIN, que trajo más recortes en el presupuesto de la plantilla para dejarlo en unos 5 millones, cuando a Lalo en marzo se le habían prometido unos 7 si se daba el descenso y ya había habido un primer tijeretazo con Real Z antes de la venta de la mayoría accionarial.

Después de empezar la pretemporada ya solo llegaron Diego González, Delgado, Iranzo y Sangalli, con mucho más control de gasto de los nuevos propietarios. Eso sí, Lalo ya tenía la mayor parte del trabajo hecho. El ejecutivo ha contado con un presupuesto de los más elevados de Primera RFEF (probablemente el que más) y el único objetivo es subir.