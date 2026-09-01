Un exjugador del Real Zaragoza dirigirá a un equipo histórico de Marruecos: "Nuevo cerebro"

El mundo del fútbol vive uno de los días más ajetreados del verano con el cierre del mercado de fichajes. La celebración del Mundial 2026, que acabó ganando España, ha ralentizado muchas operaciones que apuntan a cerrarse en estas últimas horas. Los directores deportivos deberán sacar a relucir sus dotes negociadoras para firmar a aquellos futbolistas que llevan siguiendo desde hace meses.

Aunque los jugadores son los principales protagonistas de este periodo, hay entrenadores que también encuentran acomodo en las últimas horas del mercado. Esto le ha pasado a un exjugador del Real Zaragoza que vivirá una nueva aventura en los banquillos tras haber entrenado en países como Irán, España o Inglaterra. Paco Jémez, que militó en el Real Zaragoza como jugador entre 1998 y 2004, emprende un nuevo reto en su carrera profesional para dirigir a uno de los equipos con más historia de Marruecos.

Un nuevo equipo para un trotamundos de los banquillos

La última aventura de Paco Jémez en los banquillos no finalizó de la mejor forma posible. El exzaragocista se unió como asistente de Nuno Espirito Santo en un West Ham que acabó perdiendo la categoría. Ahora, tras esta aventura en tierras inglesas, Jémez es nuevo entrenador del Raja Casablanca. Este club de Marruecos es uno de los más importantes del país y cuenta con un gran palmarés de títulos tanto nacionales como a nivel intercontinental. El Raja Casablanca fue subcampeón en 2013 de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2013 tras perder contra el Bayer de Munich de Pep Guardiola.

"Nuestro nuevo entrenador. Bienvenido Paco Jémez", ha anunciado el club marroquí en su cuenta de X. Paco Jémez es un trotamundos de los banquillos. El técnico comenzo su carrera en los banquillos en 2007 en el RSD Alcalá. Pocos meses después de su estreno asumió la dirección técnica del Córdoba en Segunda División, club al que entrenó en dos etapas. De Andalucía paso a tierras murcianas para entrenar al Cartagena con el que logró ascender a Segunda División.

Posteriormente dirigió a la UD Las Palmas, entre 2010 y 2011, antes de retornar al Córdoba con el que consiguió jugar las eliminatorias de ascenso a Primera División. Su consolidación como entrenador en la élite llegó con el Rayo Vallecano. En Vallecas completó cuatro temporadas caracterizadas por un estilo de posesión vistoso, logrando la mejor posición histórica del club en Primera División (octavo en la campaña 2012-13). En el verano de 2016 asumió el proyecto del Granada C. F., aunque su paso por el conjunto nazarí fue breve. A finales de 2021 fichó por la U. D. Ibiza, logrando la permanencia del equipo balear en la categoría de plata.

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Paco Jémez posa en el estadio del West Ham, donde ahora es segundo entrenador. / WEST HAM

El Cruz Azul de México y el Tractor SC de la Liga Pro de Irán han sido las dos últimas aventuras internacionales del exjugador del Real Zaragoza que pudo entrenar al club en 2020 de la mano de Lalo Arantegui que salió de la entidad para dejarle su sitio a Miguel Torrecilla.