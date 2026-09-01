El extremo Dani Cantero también regresa al Real Zaragoza un año después de irse al Villarreal

Continúa el incesante goteo de regresos a casa de canteranos del Real Zaragoza que se marcharon recientemente a otras canteras. El último en sumarse al amplio listado ha sido Daniel Cantero, el extremo zaragozano que salió hace un año para recalar en la cantera del Villarreal y que ahora vuelve a casa para firmar por dos temporadas con el Deportivo Aragón.

"El Real Zaragoza ha alcanzado un acuerdo con el Villarreal para el traspaso de Daniel Cantero al conjunto blanquillo. De esta manera, el canterano regresará a casa con un contrato por dos temporadas", anuncia el club en un comunicado en el que define al extremo, de 20 años, como "un habilidoso atacante cuya posición natural es la de extremo izquierdo. Formado en la Ciudad Deportiva, el pasado verano salió para jugar en la cantera grogueta y ahora emprende el camino de vuelta para reforzar el Deportivo Aragón", añade la entidad.

De este modo, el Real Zaragoza acentúa su política de cantera, dirigida desde hace unos meses por Javier Garcés, en la que uno de los objetivos es propiciar el regreso de futbolistas de la casa que decidieron salir. Entre ellos, como publicó la pasada semana este diario, fuguran tres prometedores jugadores aragoneses de la generación del 2011 que han confirmado su regreso a casa este verano. Álex Gómez firmó por el Valencia en enero de 2025 tras un espectacular torneo con la selección aragonesa y ha estado en la estructura de Paterna durante una temporada y media. El central confirmó en redes sociales su despedida del conjunto che a principios de verano y ha decidido volver a casa. Gómez jugará en el Cadete División de Honor del Oliver, un equipo que aspira a competirle el título al Real Zaragoza tras ser subcampeón de Primera Cadete la pasada temporada.

El Oliver también ha incorporado a otro jugador que promete marcar las diferencias en la categoría como es Erik Peralta. El delantero se marchó con tan solo once años al Villarreal después de convertirse en el máximo goleador del Real Zaragoza en edad alevín. El joven ariete, que pasó por el Huracán y el Stadium Casablanca antes de fichar por la cantera zaragocista, también formó parte del Roda, un club vinculado al Villarreal. Peralta buscará ser el mejor ariete de la División de Honor Cadete esta temporada y compartirá vestuario con Gómez.

Ambos jugadores se enfrentarán este año en la máxima categoría cadete a otro prometedor jugador de la misma generación que ha vuelto a casa tras un largo tiempo en La Masía del FC Barcelona. Aritz Lairado se marchó a la Ciudad Condal siendo todavía un alevín de primer año tras una grandísima temporada en el Real Zaragoza, donde todavía se dio más a conocer tras marcar un espectacular tanto en la final del Trofeo San Jorge. Ahora, el joven jugador, formado en el CD Ebro, UD Montecarlo y UD San José antes de fichar por el Zaragoza, ha firmado nuevamente por el club del José Luis Violeta, que competirá por estar en el podio de División de Honor Cadete.