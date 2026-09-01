El Getafe pacta la cesión de Azón y Bordalás disfrutará de su reencuentro con Francho

Iván Azón podrá debutar en breve en Primera en España tras cerrar el Getafe su cesión con opción de compra voluntaria desde el Como 1907. La operación, como contó este diario, se estaba negociando desde el lunes y está cerrada y ya solo pendiente del anuncio para que el delantero zaragozano se reencuentre con Francho Serrano, compañeros de camada en la cantera del Real Zaragoza.

Ambos jugaron en el histórico equipo que disputó la Youth League en la 19-20 (Azón no estuvo en el juvenil que ganó la Liga y la Copa de Campeones en la 18-19 al jugar entonces cedido en El Olivar), dieron el salto al primer equipo en la 20-21 para ser dos de los referentes en los años siguientes. Ahora, el fútbol los reencuentra en el Getafe de Bordalás, donde el ariete va a poder jugar también en Conference, competición en la que el centrocampista ya ha debutado con el cuadro azulón.

Azón, a quien avalan 150 partidos en Segunda División y Copa del Rey con el Real Zaragoza en los que anotó 27 goles antes de ser traspasado en el mercado invernal de la 24-25 al Como 1907 por 2 millones de euros más objetivos por partidos que no cumplió. En la temporada pasada, se fue cedido procedente del club italiano al Ipswich Town, donde logró el ascenso a la Premier League, disputando 38 partidos y anotando 5 tantos en su aventura inglesa, pero el club renunció a ejecutar su compra por 15 millones. En el Como 1907, aún no ha debutado en partido oficial.

Sin minutos en el año y medio en el equipo de Cesc Fábregas, la entidad alpina busca que el delantero aragonés tenga rodaje con otro préstamo. El Getafe era el destino predilecto de Azón, que tuvo opciones de ir traspasado al Southampton de la Championship y también posibilidades en Francia o en otros clubs italianos.

Francho salió hace dos semanas del Real Zaragoza tras 200 partidos y 13 goles de zaragocista. Capitán y referente para el zaragocismo, su salida estuvo rodeada de polémica. El club quiso que siguiera con una oferta de renovación con una considerable reducción de su salario, cerca del 70%, aunque después lo recuperaba casi totalmente solo en caso de ascenso y la falta de acuerdo y el interés del Getafe llevaron a Franchpo al Coliseum, fimando hasta 2029, sin pago de traspaso y quedándose el Zaragoza el 30% de su pase. Ha sido indiscutible desde su llegada, ya que ha jugado los cuatro partidos de inicio con Bordalás, los de Conference ante el Partizan y los dos de Liga ante Getafe y Osasuna.