La guinda de Marco Sangalli y un Real Zaragoza con plantilla y argumentos para ascender

Con la Liga de Primera RFEF ya empezada, primera decepción en el campo del Nástic, un pequeño Ibercaja Estadio por el masivo desplazamiento de aficionados blanquillos, el Real Zaragoza va a cerrar su plantilla con la incorporación de Marco Sangalli, un veteranísimo de guerra de la Segunda División que la temporada pasada ascendió a Primera con el Racing participando en 37 partidos. En El Sardinero ha estado los últimos cuatro cursos, antes en el Oviedo, el Alcorcón o el Mirandés.

Sangalli está agotando como lateral derecho los días de su prolífica carrera profesional, aunque cuenta con una experiencia larga como extremo. Su figura es muy reconocible. Tiene 34 años y es un futbolista móvil, percutidor y con una gran capacidad de trabajo. Un hombre de equipo. Está habituado a hacer varios goles cada curso por su condición de buen llegador. Si la SAD culmina el fichaje del donostiarra, que cubrirá el espacio que dejó vacío el traspaso de Francho Serrano al Getafe y apretará las clavijas de los extremos, Lalo Arantegui espera rematar la plantilla, al menos hasta que la próxima ventana se abra en el mercado de invierno. Veremos cómo van las cosas por entonces y qué necesita el club para la recta final de la Liga, si es que necesita algo.

El equipo está construido de acuerdo a unos patrones claros. Una base de ocho futbolistas jóvenes de la casa, a varios de los cuales la Segunda División les quedó grande pero que tienen la oportunidad de hacerse mayores en el escalón inmediatamente inferior: dar un paso atrás para luego dar dos hacia delante en un punto de cocción mejor. Pau Sans, Marcos Cuenca, Lucas Terrer, Saidu, Hugo Pinilla, Hugo Barrachina, más la incorporación última de Iker Vadillo, renovado hasta 2030 gracias a su excelente pretemporada. Tobajas también se ha ganado estar en el reparto de papeles.

El once inicial con el que Ibai Gómez debutó en la Liga en Tarragona. / CARLOS GIL-ROIG

Junto a ellos otros dos hombres de corazón zaragocista pero que están descontando ya los días de su vida a ras de césped: Ander, el líder del equipo a todos los niveles, y Rubén Díez. Del perfil de edad de Herrera y Rubén, Arantegui ha incorporado a Sergio Escudero y a Edu Espiau con el objetivo de que en el vestuario haya gente que conozca el negocio y sepa qué hacer y cómo en los malos momentos. Con algo menos de edad, pero suficiente bagaje, Tachi, Diego González y Jokin Gabilondo.

El resto, la mayoría, responde al patrón de jugador joven con hambre por hacerse un nombre en el fútbol. El Real Zaragoza será un perfecto trampolín para ellos si las cosas van bien. La plantilla tiene un buen número de futbolistas que serían útiles en caso de ascenso por sus posibilidades de desarrollo. En el mercado, Lalo ha hecho varias de sus apuestas clásicas: Westerveld, Ademo, Iranzo, Jardí, Ureña o Joaquín Delgado, en un tiro que va en la misma dirección que en su día Borja Iglesias o Luis Suárez, salvando todas las distancias. Delgado ha de marcar la diferencia en el área rival. Tiene goles en sus botas aunque en Tarragona, como todos sus compañeros, las llevara puestas del revés.

Estarán dirigidos por un entrenador que está empezando en este mundo. Tiene alguna experiencia de éxito, con el ascenso del Arenas, y también decepciones, como en el Andorra la campaña pasada. Ibai Gómez quiere un equipo que juegue un fútbol combinativo, pero sobre todas las cosas que atrape a los rivales con una presión alta que le permita construir superioridades y ganar eficacia en el área rival. Sobre este último aspecto deberá trabajar a fondo, como se comprobó ante el Nástic. También en el cuidado del área propia.

Como casi toda la plantilla, el técnico vasco también lo tiene todo a ganar: si esta aventura le sale bien, su nombre multiplicará su lustre y entrará en circuitos mejores. Desde el primer día, Ibai ha hecho la causa suya como si fuera zaragocista de cuna. A su cargo cuenta con una plantilla de nivel más que suficiente para aspirar y alcanzar el ascenso a Segunda.