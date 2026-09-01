Marco Sangalli y ninguno más en el último día del mercado para Lalo Arantegui

El Real Zaragoza espera un último día del mercado de enero bastante tranquilo tras un verano muy intenso. Nada que ver con lo vivido el 2 de febrero pasado, con Txema Indias, cuando llegaron Larios, El Yamiq, Mawuli y Cumic en las últimas horas, o el 1 de septiembre de hace un año, cuando el meta Esteban Andrada, Kenan Kodro, Paul Akouokou y Martín Aguirregabiria aterrizaron sobre la bocina. Esta vez, con una ventana que acaba a las 23.59 horas, será diferente y no se prevé un día ajetreado en las oficinas zaragocistas.

Lalo Arantegui espera rematar el fichaje de Marco Sangalli, que como publicó este diario está convencido en la práctica para llegar al club, algo que podría hacer no obstante más allá de esta noche, al estar en el paro, si bien el jugador quiere hoy sellar su futuro y, tras esperar alguna posibilidad en Segunda, le ha dado prácticamente ya el sí al Zaragoza para Primera RFEF en una operación por la que firmará tras no renovar en el Racing por un año más otro opcional o por dos temporadas. Y en la salidas, todo apunta a que no se va a hacer la de Saidu después de que Guido Baroli tomara el peso negociador con el Gotzepe turco, que podría fichar al ghanés hasta el viernes, día en que se cierra el mercado en Turquía, pero ahora mismo la negociación está rota.

El fichaje de Sangalli será, de confirmarse, el decimosexto en el ajetreado verano del Zaragoza, aunque Emil Hansson se marchó al mes de haber venido y realmente son 15 los refuerzos zaragocistas. Los porteros Anartz Peña y Sem Westerveld, los defensas Jokin Gabilondo, Rubén Iranzo, Diego González, Pereira, Escudero y, salvo giro imprevisto, el de Marco Sangalli, los centrocampistas Rubén Díez, Peter Ademo, Ander Herrera, Jaume Jardí y Óscar Ureña y los arietes Joaquín Delgado y Edu Espiau componen la nómina de refuerzos de un Zaragoza de casi total remodelación. Del primer equipo del año pasado solo siguen Marcos Cuenca y Tachi, teniendo en cuenta que Saidu, Pinilla, Terrer o Barrachina tenían la pasada temporada dorsal del filial aunque sobre todo el ghanés estuvo de forma permanente en el primer equipo.

Tres con traspaso

De esos 15 fichajes, Iranzo (Valencia), Joaquín Delgado (Oviedo) y Pereira (Cádiz) han llegado en operaciones de traspaso a coste cero o prácticamente cero, mientras que el resto, doce en total contando a Sangalli, lo hicieron con la carta de libertad, al finalizar los respectivos contratos que tenían. También lo hizo así Hansson, que la semana pasada rescindió su vínculo por dos años. El director deportivo ya avisó en la presentación de Joaquín Delgado y Peter Ademo el 20 de agosto que no iba a llegar al último día de mercado con la plantilla sin cerrar. Con el fichaje de Sangalli amarrado en la práctica, ha cumplido su palabra.

El Zaragoza, tal y como dijo Lalo, acaba el mercado con dos jugadores por puesto, con hasta 23 futbolistas de la primera plantilla, tras la decisión de dar dorsal del primer equipo al extremo Vadillo y con la aportación del Aragón que puedan dar Diego Monzón, Tobajas y el meta Manolache.

Los 23 jugadores

Con Westerveld y Peña bajo palos, Jokin Gabilondo y el lateral que llegue, que será Marco Sangalli, en el costado derecho y Pereira y Escudero en la izquierda y 4 centrales, con Iranzo, Diego González, Barrachina y Tachi, queda sellada la retaguardia. Con 5 centrocampistas, incluida ahí la polivalencia de Saidu, junto a Ademo, Lucas Terrer, Ander Herrera y Rubén Díez, para que la banda derecha del ataque se la repartan Marcos Cuenca y, que en Tarragona jugó en la izquierda, y Jaume Jardí, la mediapunta sea para Pau Sans y Hugo Pinilla y la zona zurda del flanco ofensio la conformen Ureña y Vadillo, estrenando dorsal del primer equipo, y dejando las referencias a Edu Espiau y Joaquín Delgado.

El Zaragoza ha cerrado final y todo apunta a que definitivamente la puerta de salida a Saidu, con ofertas muy concretas en estos días de mercado, sobre todo del Gotzepe turco, con una cesión con opción de compra de fácil consecución, y que al final ha desestimado la entidad para que el ghanés se quede. La SAD antes sí dejó marchar a Adrián Liso, cedido al Mallorca, Hugo Carrillo, a préstamo al Mérida, Samed Bazdar, traspasado por 1,5 millones al Sint-Truidense, Álex Gomes, vendido al Venezia por dos millones, y Juan Sebastián, con un pacto a coste cero con el Andorra por objetivos y compartiendo el pase. A esas despedidas hay que añadir los 26 futbolistas a los que se abrió la puerta tras el descenso, entre finalización de cesiones, rescisiones recogidas en sus contratos tras bajar y finales de vinculación.

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Lalo ha contado con un presupuesto menor del esperado, y del que le prometieron en marzo en caso de descenso, mucho más tras la llegada de A.GAIN a mediados de julio, con unos 5 millones para la configuración de una plantilla que estaba ya muy delimitada antes de echar a andar el 20 de julio. Y es que después de ese día solo llegaron Diego González y, ya en esta recta final, la semana pasada, Iranzo y Ureña, mientras que Sangalli lo debe hacer sobre la bocina del final del mercado este martes, aunque estando en el paro podría firmar más allá de esta noche cuando acaba la ventana de pases.