El Real Zaragoza, muy pendiente de los goles de Bazdar: estas son las cifras que puede recibir

Samed Bazdar, en sus primeros minutos en la Pro League belga, ya que hasta ahora solo había podido jugar en la previa de la Europa League ante el Omonia Nicosia por un retraso de su tránsfer, anotó un doblete con el Sint-Truidense frente al Royal Antwerp y esos tantos que marque en esta temporada van a ser muy seguidos en el Real Zaragoza. Y es que el club puede recaudar 100.000 de los 250.000 euros que se fijaron de bonus en su traspaso en función de las dianas oficales que anote el delantero internacional por Bosnia.

Así, el primer tramo fijado son los 10 goles oficiales y eso supondría 50.000 euros para el Zaragoza, que doblaría esa cantidad si Bazdar llega a los 18 tantos, teniendo en cuenta que ha arribado como referencia en ataque a ese equipo y que además de la Liga belga también va a participar en la Conference a la que ha caído el STVV tras su eliminación de la Europa League. Los otros 150.000 euros fijados en el traspaso están en función de objetivos grupales, en principio del tipo de billete europeo que firme el conjunto belga a final de curso

Bazdar, que había sido titular en Nicosia el jueves, saltó al campo el domingo en el minuto 61 en el choque con empate en el marcador y anotó el 1-2 a pase de Merlen, con una preciosa vaselina desde fuera del área, mientras que ya en el descuento selló el triunfo de su equipo en una buena jugada y con asistencia de Sebaoui, en una perfecta contra visitante. Los de este domingo fueron los primeros minutos de Bazdar en Liga, ya que hasta ahora solo había jugado en la previa de la Europa League en las dos citas ante el Omonia, donde esa eliminación va a hacer que dispute la fase Liga de la Conference.

Bazdar se marchó este verano al Sint-Truidense después de dos temporadas en el Zaragoza, donde su nivel fue de más a menos tras la fuerte apuesta del club en él, pagando tres millones al Partizan en el verano de 2024. El último medio año estuvo cedido en el Jagiellonia polaco y disputó con Bosnia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio.

A su regreso de la cita mundialista y tras rechazar algunas ofertas el Zaragoza, como las del St. Gallen 1879 suizo, el Sturm Graz autriaco o el AIK de Estocolmo sueco, fue traspasado al Sint-Truidense de Bélgica por 1,5 millones y 250.000 euros en bonus, además de quedarse el Zaragoza un 20% de su pase. En el club aragonés tenía contrato hasta 2029 y en el STVV ha firmado por cuatro cursos, hasta 2030, y uno opcional.