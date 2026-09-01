Sangalli cierra su llegada al Real Zaragoza, firmará un año y otro opcional por ascenso

Marco Sangalli será el decimosexto refuerzo de este verano del Real Zaragoza, quince en la práctica tras la marcha de Emil Hansson hace una semana, ya que el lateral vasco ha dado el sí al club blanquillo y va a viajar en las próximas horas a la capital aragonesa para pasar el reconocimiento médico y firmar un contrato por un año más otro opcional en caso de ascenso a Segunda. En teoría este miércoles se pondrá a las órdenes de Ibai Gómez en la cuelta al trabajo. Con su llegada la plantilla confeccionada por Lalo Arantegui se cierra con 23 jugadores.

El lateral, libre tras no renovar en el Racing, es un refuerzo de mucho nivel para el costado de la zaga, donde competirá con Jokin Gabilondo teniendo en cuenta que por su proyección ofensiva también puede jugar de interior derecho o con toda la banda diestra si hay defensa de tres centrales. Sangalli, a sus 34 años, tambén supone un refuerzo de mucho despliegue y piernas, además de capacidad competitiva.

Sangalli en un principio aparcó la oferta zaragocista, que llegó tras la salida de Francho rumbo al Getafe porque quería esperar alguna opción en Segunda, del Burgos sobre todo, aunque tenía alguna más. La semana pasada, tal y como contó este diario, empezó a contemplar ya con buenos ojos la posibiliad del Zaragoza y de jugar en Primera RFEF y ayer ya dio en la práctica el sí al club aragonés, que también dejó de lado el interés por Arnau Campeny (Europa), la alternativa que planeó por Sangalli, el candidato ideal para la direccción deportiva de Lalo Arantegui y que se va a acabar dando.

Los porteros Anartz Peña y Sem Westerveld, los defensas Jokin Gabilondo, Rubén Iranzo, Diego González, Pereira, Escudero y Marco Sangalli, los centrocampistas Rubén Díez, Peter Ademo, Ander Herrera, Jaume Jardí y Óscar Ureña y los arietes Joaquín Delgado y Edu Espiau componen la nómina de refuerzos de un Zaragoza de casi total remodelación. Del primer equipo del año pasado solo siguen Marcos Cuenca y Tachi, teniendo en cuenta que Saidu, Pinilla, Terrer o Barrachina tenían la pasada temporada dorsal del filial aunque sobre todo el ghanés estuvo de forma permanente en el primer equipo.

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En el Racing, Marco Sangalli, donde acabó contrato tras contribuir al ascenso a Primera División, participó la pasada campaña en 37 encuentros y fue titular en 15 de ellos. Anotó cuatro tantos y se despidió por la puerta grande tras cuatro años en El Sardinero. El guipuzcoano, que sonó con fuerza a comienzos del verano para reforzar a equipos de Segunda como el Burgos, quería jugar en la categoría de plata del fútbol nacional y así se lo dijo en un principio al Zaragoza. Sangalli acumula experiencia en Segunda, en la que cuenta con casi 400 encuentros distribuidos en sus etapas en Alavés, Mirandés, Alcorcón, Oviedo o el propio conjunto cántabro, con el que se ha enfrentado al Zaragoza en las últimas temporadas.