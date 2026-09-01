Marco Sangalli ya es oficial, el decimoquinto y último refuerzo y cierra el mercado del Real Zaragoza. "Ojalá podamos inmortalizar muchos momentos bonitos juntos"

Marco Sangalli ya es oficialmene nuevo jugador del Real Zaragoza, un interés que ya anticipó este diario cuando era un objetivo nada sencillo de alcanzar y una operación que quedó cerrada este mismo martes, con el acuerdo por una temporada más otra opcional en caso de ascenso a Segunda. El lateral, con 34 años y una amplia trayectoria en Segunda, tras el ascenso con el Racing a Primera el curso pasado, llegó a media tarde a Zaragoza, pasó las pruebas médicas, donde fue captado por las cámaras de El Periódico de Aragón, para después marcharse a las oficinas zaragocistas y estampar la rúbrica en su nuevo contrato. La presentación será, junto a Ureña e Iranzo, seguramente el jueves.

"El Real Zaragoza y Marco Sangalli han alcanzado un acuerdo para la incorporación del jugador vasco al cuadro blanquillo por una temporada. El donostiarra destaca por su gran despliegue físico, lo que le ha permitido a lo largo de su carrera combinar diferentes posiciones. Tiene gran facilidad para ocupar el carril derecho y sumarse al ataque con peligro. Estas características le han llevado a sumar 31 goles y 38 asistencias en 414 partidos en Segunda División, además de tres goles y cinco asistencias en 27 encuentros de Copa del Rey. Sangalli llega ahora al Real Zaragoza y desde el club le damos la bienvenida mientras confiamos en lograr juntos los objetivos marcados. ¡A por todas, Marco!", asegura el club.

"Apenas he visto Zaragoza ya me doy cuenta de lo especial que es esta ciudad. Vengo de una especial y estoy seguro que esta será otra. En mi maleta llevo mucha ilusión y ganas de disfrutar de este club y de esta ciudad"

Mientras, en sus primeras palabras como zaragocista y aprovechando la pasión del nuevo jugador zaragocista por la fotografía, Marco ha asegurado: "Apenas he visto Zaragoza ya me doy cuenta de lo especial que es esta ciudad. Vengo de una especial (Santander) y estoy seguro que esta será otra. Siempre llevo mi cámara conmigo para inmortalizar cada momento que vivo. En mi maleta llevo mucha ilusión y ganas de disfrutar de este club y de esta ciudad. Ojalá podamos inmortalizar muchos momentos bonitos juntos. Aúpa Zaragoza".

Con la llegada de Sangalli, que este miércoles se entrenará con sus compañeros a las órdenes de Ibai Gómez y que estará disponible ante el Antequera el sábado, aunque viene de estar sin equipo, el Zaragoza da por finalizado el mercado de fichajes en este último día, sin que haya llegado una incorporación sorpresa ni se haya dado la salida de Saidu a Turquía, que se descartó de forma definitiva el lunes.

Sangalli da un salto cualitativo al lateral, donde competirá con Jokin Gabilondo, ya que es un defensa con piernas y recorrido, que puede jugar de extremo o de carrilero en una zaga de tres centrales.

Los porteros Anartz Peña y Sem Westerveld, los defensas Jokin Gabilondo, Rubén Iranzo, Diego González, Pereira, Escudero y Marco Sangalli, los centrocampistas Rubén Díez, Peter Ademo, Ander Herrera, Jaume Jardí y Óscar Ureña y los arietes Joaquín Delgado y Edu Espiau componen la nómina de refuerzos de un Zaragoza de casi total remodelación. Son 15 fichajes, si bien en esa nómina no está Emil Hansson, fichado en julio y que rescindió solo un mes después su contrato por dos años debido a motivos personales.