Dos jugadores con pasado en la cantera del Real Zaragoza cambian de equipo en Primera RFEF

El mercado de fichajes en España finalizó anoche con los últimos movimientos de varios equipos que apuraron a la última hora del martes para apuntalar las plantillas. Futbolistas, agentes y directores deportivos se han convertido en los protagonistas tras la celebración del Mundial 2026. El último día de la ventana estival ha estado marcado por movimientos que no se materializaron porque los papeles no llegaron a tiempo o por traspasos novedosos que nadie esperaba. De los tres equipos aragoneses que compiten en Primera RFEF, el Real Zaragoza fue el único que se movió este pasado martes.

Lalo Arantegui, que llegó con el trabajo prácticamente hecho, apuntaló la plantilla zaragocista con la incorporación de Marco Sangalli que llega libre tras ascender con el Racing de Santander a Primera División. Varios exjugadores del Real Zaragoza que han pasado por la cantera también cambiaron de equipo en las últimas horas. Aparte de la venta de Álvaro Cortés al Royal Antwerp belga, que dejará 40.000 euros en las arcas por los derechos de formación, dos futbolistas con pasado zaragocista han cambiado de equipo.

Dos jugadores con pasado en la cantera cambian de equipo en Primera RFEF

Rodrigo Val, ganador de la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil con el Real Zaragoza ante el Villarreal, deja el Eldense para firmar en propiedad por el Mirandés. El extremo natural de Huesca llegó este mismo mercado de verano al conjunto alicantino, al que llegó hace dos meses del Atlético Sanluqueño de Primera RFEF. Val tuvo minutos en los dos primeros encuentros del Eldense en Segunda División, contra Cádiz y Leganés, pero los últimos refuerzos del conjunto de Elda han provocado su salida al cuadro de anduva que milita en el Grupo 1 de Primera Federación.

"Se trata de un futbolista rápido, vertical y con una gran capacidad para atacar los espacios, destacando por su intensidad, su desborde en el uno contra uno y su compromiso en las tareas defensivas. Rodrigo Val firma con el Club Deportivo Mirandés esta temporada y la duración del contrato dependerá de objetivos y la categoría en la que milite el equipo", anunciaba el Mirandés en un comunicado. Ahora, tras estar apenas dos meses en la categoría de plata, el exzaragocista compartirá vestuario con otros dos jugadores con pasado en el primer equipo como Edgar Badía y Martín Aguirregabiria.

La plantilla del Real Zaragoza juvenil que ganó la Copa de Campeones. / Álvaro Sánchez

Óscar Vacas es el otro jugador con pasado en la cantera del Real Zaragoza que ha encontrado acomodo en el Grupo 1 de Primera RFEF. El mediocentro ha fichado por la Ponferradina tras disputar el último curso en el CE Europa. Vacas llegó a las instalaciones de la carretera Valencia en el verano de 2023, procedente del Terrasa, para reforzar al Deportivo Aragón. El mediocentro catalán fue pieza clave con Emilio Larraz en aquella temporada que se jugó el playoff de ascenso a Primera Federación.

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"Óscar Vacas (Barcelona, 2001) es nuevo jugador de la SD Ponferradina. El centrocampista llega al club procedente del CE Europa, con el que jugó en la pasada temporada la fase de ascenso a Segunda División. Debutó como profesional en 2022 en las filas del Terrasa FC, con el que disputó 11 encuentros de Segunda Federación. En el verano de 2023 el Real Zaragoza le reclutó para su filial, el Deportivo Aragón", anunció el club del Bierzo.