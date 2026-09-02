La pesadilla no acaba para Paulino de la Fuente: sigue de baja por la lesión de rodilla que sufrió en el Real Zaragoza

La pesadilla de Paulino de la Fuente tiene un comienzo, el 15 de noviembre del año pasado, pero aún de momento no un final, puesto que el extremo cántabro, que llegó el verano pasado al Real Zaragoza, sigue de baja casi 10 meses después de aquella dolencia y tuvo que parar en su rehabilitación para ponerse en las manos del doctor Mikel Sánchez en Vitoria este verano al persistir las molestias en su rodilla izquierda. Ahora la idea es que empiece a entrenarse con un preparador personal en Santander con la vista puesta, a sus 29 años, en como todo apunta esquivar la retirada del fútbol y si va todo bien encontrar un destino para enero, aunque al estar en paro y si se recupera de su lesión antes puede firmar en cualquier momento.

Va a tardar en hacerlo en cualquier caso, al menos unos meses, y la idea es tratar de volver a jugar a finales de este año o principios del próximo. Paulino de la Fuente sufrió en la previa del derbi ante el Huesca, donde iba a ser titular con Sellés, una lesión en la rodilla izquierda, un esguince del ligamento lateral externo, complicado por el edema óseo que tiene desde ese momento y también con, en teoría, una condropatía focal, junto al fémur, lo que implicaba que había daño cartilaginoso. El 15 de diciembre al persistir las molestias por ese edema óseo ya fue operado y el 17 de enero pasó de nuevo por el quirófano con la artroscopia con la que empezó, por así decirlo, de cero en la rehabilitación.

Cedió su dorsal

Paulino, entonces, en un gesto que le honró y que agradeció públicamente Txema Indias, entonces director deportivo, ofreció su ficha porque el diagnóstico hablaba de cuatro meses de baja y de no empezar a hacer trabajo de césped hasta finales de abril o principios de mayo, por lo que decía adiós en la práctica a la Liga. El club aprovechó su dorsal y pudo inscribir a todos los fichajes que hizo el último día del mercado de enero.

El club aprovechó su dorsal tras ofrecer su ficha el jugador y pudo inscribir a todos los fichajes que hizo el último día del mercado de enero. El extremo santanderino solo participó con el Zaragoza hasta la lesión en ocho partidos, cuatro de ellos en el once, con 381 minutos

El extremo santanderino, que solo participó con el Zaragoza hasta la lesión en ocho partidos, cuatro de ellos en el once, con 381 minutos, no tuvo ninguna fortuna tras llegar en el verano pasado. Así, una sobrecarga en el isquiotibial ya le hizo perderse el encuentro ante el Andorra, mientras que antes del choque frente al Córdoba sufrió una rotura de fibras en el isquiotibial que le hizo estar de baja cuatro partidos, ante el Córdoba, el Almería, la Cultural y el Sporting para que Sellés le diera minutos frente al Deportivo y el Granada y pensara en su titularidad en el derbi, pero la lesión en la rodilla lo impidió y dio comienzo a ese calvario.

La visita a Vitoria

Al acabar la temporada persistían las molestias con los primeros días de trabajo sobre el césped en la recta final de la Liga y Paulino, ya sin contrato del año que le restaba por la rescisión unilateral ejercida por el club en su caso y en algunos compañeros más, decidió ponerse en manos del prestigioso doctor Mikel Sánchez y acudir a su consulta de Vitoria. Allí, con otro daignóstico y tratamiento, con plasma en la rodilla y con una microcirugía, Paulino parece que empezó a ver la luz en forma de ausencia de molestias en esa rodilla izquierda, a la espera de incrementar el trabajo con ese preparador personal y confirmar que a los 29 años cumplidos el 27 de junio puede seguir jugando al fútbol. Su único deseo es ese, con la vista puesta ya en enero y en un mercado donde no descarta irse al extranjero, aunque lo primero es ponerse a punto en el apartado físico y continuar sin dolor en la articulación.

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El 19 de junio pasado y ya sin equipo Paulino concedió una amplia entrevista en el podcast de Le Futbolin para hablar largo y tendido de la temporada vivida en el Real Zaragoza, su primera y única en el club, finalizada con el descenso a Primera RFEF, dejando claros los problemas de funcionamiento y estructuras de la SAD, hablando de lo que vivieron los futbolistas, su lesión, los elogios a Gabi… “El error fue el tardar en operar, porque al ser el cartílago si operabas era mucho tiempo. Perdimos un par de meses y al final se nos juntó la operación en enero y dimos la temporada por finalizada y entregué la ficha al club. Ha sido un año muy duro, tienes que dejar al equipo tirado, desde fuera se puede ayudar pero es poco y mal”, explicó entonces sobre su dolencia en la rodilla..