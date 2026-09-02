La plantilla definitiva del Real Zaragoza: Dos por puesto, el comodín de Saidu y los canteranos

«Habrá dos jugadores por puesto». Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, viene pregonando a los cuatro vientos durante todo el verano que el diseño definitivo de la plantilla del conjunto aragonés estará presidido por la presencia de dos efectivos por posición para para dejar hueco a jugadores procedentes del Deportivo Aragón. Dicho y hecho. El Zaragoza abrocha el mercado estival con la última incorporación de Sangalli para cumplir a rajatabla con esa premisa de plantilla "corta" (veremos si demasiado) anunciada por Lalo y con un elemento extra que eleva a 23 el número de futbolistas. Quedan dos fichas libres que podrían ser ocupadas, llegado el caso, por cualquier jugador ya que ya hay bastantes más sub-23 del mínimo exigido.

Ese factor añadido bien podría ser Saidu, que finalmente se queda en el Zaragoza después de haber sido tanteado por numerosos clubs interesados en hacerse con sus servicios. Seguramente, el que más fuerte pujó fue el Gotzepe turco, que también se topó de bruces con la negativa de la dirección deportiva aragonesa, apoyada en la voluntad de Ibai Gómez, que siempre ha expuesto, tanto en público como en privado, su deseo de que el ghanés no se marchara.

De este modo, la polivalencia del africano (un centrocampista con experiencia en el puesto de central) aumenta considerablemente las variantes en ambas parcelas del campo. Su presencia aumenta a cinco los efectivos en el mediocentro, donde Ander Herrera parte como fijo, con Ademo y Lucas Terrer (el elegido para estrenar el curso en Tarragona) como escuderos. En la sala de máquinas, Ibai viene concibiendo a Rubén Díez como relevo de Herrera cuando este agota el combustible. Da la sensación de que el técnico vasco considera al zaragozano el recambio natural de Ander para llevar la manija del Zaragoza, si bien el rendimiento de Rubén desde la posición de 8 (la posición en la que se ha desenvuelto en las últimas temporadas tras su paso desde la mediapunta) no ha sido del todo bueno durante la pretemporada. «Te vas adaptando y reinventando sobre el campo y tanto la temporada pasada como la anterior he estado jugando más de mediocentro y la verdad es que me encuentro muy cómodo. Pero siempre dispuesto a jugar donde sea mientras sea ayudar lo que haga falta», declaró el aragonés en una entrevista concedida a este diario durante la concentración en Boltaña.

Además, Saidu puede añadirse a las opciones alternativas a los titulares (Diego González e Iranzo, en principio) en el centro de la defensa. Allí, Tachi (en el perfil diestro) y Barrachina (en el zurdo) partirían como recambios aunque ambos fueron titulares frente al Nástic, donde Ibai ya dejó claro que Westerveld es su portero titular a pesar de haber pedido al club el fichaje de Anartz Peña.

Los laterales también parecen bien cubiertos. Sangalli y Gabilondo competirán por el derecho y Escudero y Pereira lo harán en el izquierdo. Un jugador experimentado y otro más joven en ambos casos en lo que parece ser una apuesta clara por la combinación de veteranía y juventud en esa demarcación.

También los extremos están bien definidos, sobre todo, desde que el club anunció la renovación de Iker Vadillo como jugador del primer equipo a todos los efectos. La apuesta es firme por parte del club, seducido por la evolución y el descaro del canterano, que ya no volverá al filial y que, en principio, parte como una de las dos opciones para ocupar el extremo izquierdo. La otra es Ureña, el penúltimo en llegar, que ya viajó el fin de semana a tierras catalanas, aunque no jugó.

En el derecho, Jaume Jardí parece partir con más opciones de ser titular que Marcos Cuenca, cuya polivalencia también le sitúa como alternativa tanto en el otro lado como en cualquiera de las otras posiciones de ataque.

Las cosas también parecen claras en la mediapunta, por la que competirán Pau Sans y Pinilla después de que Ibai abandonara su idea inicial de que Pau partiera desde la izquierda. En el caso de Pini, el técnico siempre tuvo claro que debía ejercer por detrás del delantero y, de este modo, abandonar una banda de la que apenas se apartó el curso pasado.

Y, arriba,. Delgado y Espiau son las opciones a disposición del entrenador, que, sorprendentemente, no dio minutos a Edu en Tarragona a pesar de que su presencia parecía necesaria en los últimos minutos del encuentro ante la férrea defensa del Nástic y la cantidad de centros que no encontraron rematador. En ese puesto, en todo caso, Ibai también puede echar mano de Pau, Cuenca o el propio Vadillo, además de Laken, delantero de un filial en el que Monzón y Tobajas serán capitales, si bien su presencia en los entrenamientos del primer equipo será habitual durante toda la campaña.