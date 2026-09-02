Sangalli se estrena en un entrenamiento del Real Zaragoza con toda la plantilla disponible
El donostiarra se ejercita por primera vez a las órdenes de Ibai Gómez
Marco Sangalli fue la gran novedad en la sesión de trabajo de este miércoles en la Ciudad Deportiva. El lateral derecho, tras pasar este martes el reconocimiento médico y ser anunciado como nuevo jugador del Real Zaragoza, se estrenó con el conjunto blanquillo a las órdenes de Ibai Gómez.
Fue la primera de las dos buenas noticias que tuvo el técnico en el entrenamiento. La segunda, que todos los jugadores están disponibles para el choque del sábado contra el Antequera en lo que será el regreso del Real Zaragoza al Ibercaja Estadio.
Diego González fue baja contra el Nástic de Tarragona debido al protocolo de conmociones cerebrales tras el fuerte golpe, hospitalización incluida, que sufrió en el amistoso ante el Bilbao Athletic, y está entrenando con normalidad aunque con una cinta protectora en la cabeza; y Diego Monzón ya está recuperado del tobillo también y se ejercitó con el resto.
El conjunto aragonés llevará a cabo este jueves el penúltimo entrenamiento antes del encuentro contra el Antequera a las 10.00 horas en la Ciudad Deportiva y, el viernes, la sesión se trasladará al Ibercaja Estadio y será vespertina, a las 18.30 horas.
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