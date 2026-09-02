El traspaso de Álvaro Cortés al Royal Antwerp belga dejará un pellizco en el Real Zaragoza

El FC Barcelona hizo oficial anoche antes de la finalización del mercado de fichajes el traspaso de Álvaro Cortés al Royal Antwerp de Amberes. El central aragonés jugará en uno de los principales equipos del fútbol belga después del acuerdo entre clubs por el 50% de sus derechos económicos. La entidad culé se guarda una opción de recompra para el zaguero de 21 años para no perder el control de su futuro. Según algunas informaciones, la venta deja unos 3,5 millones en las arcas del conjunto azulgrana y, por los derechos de formación en un traspaso internacional, hay un pequeño porcentaje que irá al Real Zaragoza. Cortés militó, a efectos del cómputo de esos derechos, en el infantil dos años y en el cadete otros dos antes de irse en edad de dar el salto al juvenil.

En teoría, a la entidad zaragocista le correspondería un 1,25% de esa cifra, en torno a 45.000 euros si el traspaso se ha cerrado en las cantidades que aseguran algunos medios en Barcelona. Está establecido que de los 12 a los 15 años corresponde un 0,25% y, de los 15 a los 23, un 0,5% por temporada. Cortés (Zaragoza, 17-03-2005) pone así punto final a 5 años en el Barcelona, donde fue una de las joyas de la cantera y un central con mucha proyección, siendo capitán del filial, debutando con Hansi Flick en el primer equipo y alcanzando la internacionalidad en todas las categorías inferiores hasta la sub-20.

Y todo empezó en 2021, en la temporada 2020-21. En el conjunto aragonés militaba en el Juvenil A pese a ser cadete. El observador del Barça en Aragón realizó informes que recomendaban su fichaje y tanto Jordi Roura como Aureli Altimira lo quisieron ver presencialmente para aprobar su contratación. El día que decidieron apostar por su fichaje fue cuando lo observaron en el campo del Sabadell. Fue un 20 de enero en el que el Zaragoza ganó 0-2 al Juvenil A arlequinado. En el equipo vallesano militaba como cedido el blaugrana Chadi Riad pero Roura y Altimira se fijaron especialmente en Cortés y quedaron convencidos de su fichaje.

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El proceso para su incorporación fue rápido y Cortés cambió su Zaragoza natal por La Masia. En el Barça inició su camino en la temporada 2021-22 con el Juvenil B que dirigía Iban Cuadrado. El camino de Cortés no siempre fue de rosas en el Barça. Se fue cedido a la Damm en un año de juvenil y aquello le vino de perlas. Regresó, sufrió una grave lesión la temporada 2022/23 (se la perdió desde octubre) y todo aquello le hizo más fuerte. Se afianzó con el Barça Atlètic y se convirtió en un líder. Esta última temporada 2025-26 fue el capitán y abanderado de Belletti, entrenador del B blaugrana. Hasta que le llegó la oportunidad de debutar con Flick jugando de titular en Mendizorroza ante el Alavés. Ahora se marcha a la Pro League belga, a Amberes, para seguir allí su carrera.