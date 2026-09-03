Albert Dorca, excompañero de Sangalli: "Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez"

«Es un jugador de categoría superior, como el equipo, como el Real Zaragoza». Así de contundente es la bendición que le da el exzaragocista Albert Dorca a Marco Sangalli, el último fichaje blanquillo y la guinda del pastel. Un futbolista, a priori, llamado a ser diferencial en el equipo aragonés y también en Primera RFEF.

El centrocampista de Olot, tras salir del Real Zaragoza en 2016, firmó por el Elche, donde estuvo un año, y después permaneció tres cursos en el Alcorcón, coincidiendo en los dos primeros con un joven Marco Sangalli, que ya despuntaba en la categoría de plata.

Dorca reconoce que «para mí fue una de las sorpresas de aquellos años en el Alcorcón, porque cuando juegas con él te das cuenta de que es súper inteligente», asegura. Tanto que, agrega, «por eso es tan polivalente, porque juegue donde juegue sabe lo que tiene que hacer en cada momento». «A mí, por ejemplo, como mediocentro siempre me daba la salida que yo pensaba que me tenía que dar. Se metía por dentro pese a ser extremo y siempre era una ayuda», explica el gerundense.

Para muestra de su polivalencia, si bien Sangalli siempre ha sido un extremo con desborde y mucha capacidad de sacrificio, en las últimas temporadas se ha reconvertido en un lateral derecho de carácter muy ofensivo, aunque con muy buenos conceptos defensivos precisamente por la inteligencia y riqueza táctica que tenía de forma casi innata, a lo que hay que sumar el plus de madurez propio de su veteranía.

Además, también destaca de él que era un perfil no solo de extremo, sino que también tiene muchas cualidades que le vendrán muy bien: «Sabe leer muy bien el juego, corre todo el partido, defiende muchísimo y tiene muy buen pie, tanto que apenas pierde balones», comenta Dorca, a quien le sorprendió que el Racing de Santander no se lo quedará por su polivalencia y capacidad de sacrificio ya que es un perfil de los que hacen equipo tenga el rol que tenga en cada momento.

En cuanto al Sangalli persona, los elogios se multiplican por parte del gerundense: «Es increíble. Hay muchos tipos de futbolista, pero Marco es increíble fuera del campo. Nunca una mala cara, nunca un reproche a ningún compañero ni a nadie y yo me alegraré mucho de que le vaya bien y más en el Zaragoza», resalta.

De hecho, va más allá y dice que «es un chaval de diez, incluso a veces es demasiado buena persona, aunque en esto nunca es demasiado, pero es de estos jugadores que hacen piña en el vestuario, que ayudan, que entrenan al 100% y estoy muy contento de que haya firmado por el Real Zaragoza», recalca Dorca.

El físico, diferencial

Otro de los aspectos en los que Sangalli va a ser diferencial en el Real Zaragoza es en el apartado físico. «Cuando mirábamos las estadísticas de kilómetros recorridos en un partido yo estaba en unos 12 y medio, que es normal para un mediocentro, pero él siempre era de los que más esfuerzos encadenaba y kilómetros hacía y quizá eso desde fuera no lo ves, pero dentro del campo te ayuda muchísimo porque ataca y defiende con mucha intensidad», recuerda.

En conclusión, Dorca se muestra plenamente convencido de que el_equipo aragonés acierta con su fichaje: «Sí, sí, completamente», resume. «Si el Zaragoza quiere subir, y no será sencillo, tiene que firmar a jugadores de este perfil y estoy convencido de que no estará solo un año», asegura.

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De hecho, el gerundense se muestra también «convencido» de que Marco Sangalli ha firmado por el Real Zaragoza y ha bajado a Primera RFEF (no juega en la categoría de bronce desde la Real Sociedad B en 2014) «porque es un equipo grande», pero para él es un futbolista «de categoría superior», recalca, tanto es así que, de nuevo, lamenta que su buena carrera deportiva no haya tenido el premio de haber disfrutado de una temporada completa en Primera División, ya que sí que llegó a debutar en dos encuentros con la Real Sociedad, pero el grueso de su trayectoria lo ha desarrollado en Segunda División.