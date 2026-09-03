Bakis, tras su gol al Real Zaragoza: "¿Para quién no es especial marcar ante su exequipo?"

No tardó ni dos minutos en marcarle gol al Real Zaragoza en la clara ley del ex que siempre golpea más veces a los blanquillos que al resto de equipos del fútbol español. Sinan Bakis fue presentado este miércoles con el Nástic de Tarragona y habló sobre su gol ante sus ex, su tanto ante el equipo al que vino como el delantero referencia y acabó siendo uno de los mayores fiascos de la historia reciente de la entidad. Pero ahora, en un clásico moderno zaragocista, ha resurgido. El tiempo dirá si ha vuelto de verdad o fue un espejismo.

"¿Para quién no es especial marcar contra su exequipo?", dijo el turco, que de todos modos dejó claro que no quería faltar el respeto a la afición del Real Zaragoza, que fue muy numerosa en el Nou Estadi Costa Daurada: "Lo celebré por el equipo y no contra la afición. Eso ya ha terminado y mi foco está en el Nástic. Estaba súper feliz por el gol, pero más feliz por empezar la temporada bien con los tres puntos. Eso es más importante que todo", resaltó.

Además, también fue muy contundente al afirmar que, una vez pasada su etapa como zaragocista, "creo que el mejor Bakis está de vuelta". "Me siento muy bien y estoy volviendo a disfrutar del fútbol", recalcó.

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Por último, reconoció también que, una vez terminó su contrato con el Real Zaragoza, tuvo "ofertas de otros países", pero que él quería "quedarme en España".