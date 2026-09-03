Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nayim opina sobre CeutaMuere Arturo AliagaDoble crimen TausteReal ZaragozaM-Clan Vive LatinoFiestas Valdefierro
instagramlinkedin

Bakis, tras su gol al Real Zaragoza: "¿Para quién no es especial marcar ante su exequipo?"

El delantero reconoció en su presentación con el Nástic que celebró el tanto "por el equipo y no contra la afición"

Sinan Bakis, el segundo por la izquierda, en su presentación con el Nástic junto a otro tres compañeros.

Sinan Bakis, el segundo por la izquierda, en su presentación con el Nástic junto a otro tres compañeros. / Nástic de Tarragona

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. B. L.

Zaragoza

No tardó ni dos minutos en marcarle gol al Real Zaragoza en la clara ley del ex que siempre golpea más veces a los blanquillos que al resto de equipos del fútbol español. Sinan Bakis fue presentado este miércoles con el Nástic de Tarragona y habló sobre su gol ante sus ex, su tanto ante el equipo al que vino como el delantero referencia y acabó siendo uno de los mayores fiascos de la historia reciente de la entidad. Pero ahora, en un clásico moderno zaragocista, ha resurgido. El tiempo dirá si ha vuelto de verdad o fue un espejismo.

"¿Para quién no es especial marcar contra su exequipo?", dijo el turco, que de todos modos dejó claro que no quería faltar el respeto a la afición del Real Zaragoza, que fue muy numerosa en el Nou Estadi Costa Daurada: "Lo celebré por el equipo y no contra la afición. Eso ya ha terminado y mi foco está en el Nástic. Estaba súper feliz por el gol, pero más feliz por empezar la temporada bien con los tres puntos. Eso es más importante que todo", resaltó.

Además, también fue muy contundente al afirmar que, una vez pasada su etapa como zaragocista, "creo que el mejor Bakis está de vuelta". "Me siento muy bien y estoy volviendo a disfrutar del fútbol", recalcó.

Noticias relacionadas

Por último, reconoció también que, una vez terminó su contrato con el Real Zaragoza, tuvo "ofertas de otros países", pero que él quería "quedarme en España".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza no cambia en Primera Federación y debuta con derrota ante el Nástic de Bakis (2-0)
  2. Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes
  3. El canterano del Real Zaragoza que vuelve al equipo de su pueblo después de 16 años: 'Calidad, garra, sacrificio y sentimiento de pertenencia
  4. Sangalli está ya a un paso del Real Zaragoza, muy cerca de dar el sí
  5. El Gotzepe turco negocia sin acuerdo la cesión con opción de compra de Yussif Saidu
  6. Sangalli reabre la puerta al Real Zaragoza y el club aparca a Arnau Campeny
  7. Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: 'Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad
  8. El Real Zaragoza ficha a Óscar Ureña y ya tiene al extremo deseado

Bakis, tras su gol al Real Zaragoza: "¿Para quién no es especial marcar ante su exequipo?"

Albert Dorca, excompañero de Sangalli: "Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez"

Albert Dorca, excompañero de Sangalli: "Es un jugador de categoría superior, como el Real Zaragoza, y un chaval de diez"

El 'despertemos al león' de Diego González y los leones del vestuario del Real Zaragoza

El 'despertemos al león' de Diego González y los leones del vestuario del Real Zaragoza

Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes

Dos jugadores con pasado en la cantera del Real Zaragoza cambian de equipo en Primera RFEF

Dos jugadores con pasado en la cantera del Real Zaragoza cambian de equipo en Primera RFEF

Sangalli se estrena en un entrenamiento del Real Zaragoza con toda la plantilla disponible

El traspaso de Álvaro Cortés al Royal Antwerp belga dejará un pellizco en el Real Zaragoza

El traspaso de Álvaro Cortés al Royal Antwerp belga dejará un pellizco en el Real Zaragoza

La plantilla definitiva del Real Zaragoza: Dos por puesto, el comodín de Saidu y los canteranos

Tracking Pixel Contents