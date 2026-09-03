El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: "Llego a un club grande"

Alberto Marí tiene nuevo equipo tras rescindir contrato con el Valencia. El jugador alicantino, que estuvo una temporada en el Real Zaragoza, abandona su club de toda la vida para firmar por un club histórico de Hungría. Tras su cesión en la capital aragonesa, la entidad ché lo mandó cedido el año pasado al Mirandés donde atravesó una grave lesión que le mantuvó alejado gran parte de la temporada. El ariete tan solo pudo disputar 19 encuentros en tierras burgalesas, siendo titular en 11 de estos.

"El Valencia CF comunica que el jugador Alberto Marí ha dejado de formar parte de la disciplina de la entidad. Desde su debut en partido oficial en 2023, Alberto Marí ha disputado 25 partidos con la camiseta del Valencia CF, anotando dos goles con el primer equipo", anunció el conjunto ché en un comunicado días antes del cierre del mercado.

Su paso por el Real Zaragoza

En el Real Zaragoza, a donde llegó cedido sin opción de compra sobre la bocina del mercado de fichajes del pasado verano, no tuvo el rendimiento esperado, jugando en 27 partidos de Liga (690 minutos) y dos de Copa (151), anotando dos dianas en el campeonato liguero y otra en el torneo del KO.

Con Víctor empezó de titular, pero pronto perdió el sitio y el resto de la temporada, con Ramírez y Gabi, fue sobre todo un recurso de urgencia para buscar el gol en los momentos finales, donde anotó tantos decisivos en Granada, que sirvó para empatar o sobre todo ante el Cartagena, que supuso el 2-2 y antesala del tanto de Dani Gómez que trajo la victoria que prácticamente supuso la permanencia, cerrada ante el Deportivo una semana después.

Alberto Marí disputa un balón durante el partido ante el Elche de la primera vuelta. / Jaime Galindo

La cuna de Ferenc Puskás

El Budapest Honvéd FC, conocido históricamente como Kispest Honvéd, es una de las instituciones más emblemáticad del fútbol en Hungría. Fundado en 1909 en el distrito de Kispest, en Budapest, el club pasó a la historia mundial a medidados del siglo XX tras convertirse en el equipo oficial del ejército húngaro en 1949. Esta vinculación militar le permitió reclutar a los mejores jugadores del país, conformando uno equipo plagado de leyendas.

Durante la década de 1950, el Honvéd reunió a figuras legendarias como Sándor Kocsis, Zoltán Czibor o József Bozsik. Eso sí, por encima de todos ellos, estaba Ferenc Puskás, la máxima figura del club y una leyenda del fútbol internacional. Apodado "Cañoncito Pum" por la prodigiosa potencia y precisión de su zurda, Puskás comenzó su carrera en el equipo de su barrio natal desde muy joven y terminó convirtiéndose en el símbolo absoluto de la época dorada del club.

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Alberto Marí en un partido con el CD Mirandés. / CD Mirandés

Con la camiseta del Honvéd conquistó cinco títulos de liga y firmó una cifra astronómica de 358 goles en 341 partidos, llegando a consagrarse máximo goleador de la liga húngara en cuatro temporadas. Además, lideró al equipo en la histórica gira internacional por Europa durante el levantamiento húngaro de 1956, una travesía que maravilló a miles de aficionados en todo el continente antes de su sonado e icónico traspaso al Real Madrid.