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DIRECTO | Lalo hace balance del mercado del Real Zaragoza y presentación de Iranzo, Ureña y Sangalli
El director deportivo habla sobre los movimientos finales del verano y los jugadores lo hacen sobre sus primeras impresiones en la capital aragonesa
Toca hacer balance. Y Lalo Arantegui es de los que suele hablar claro. Por eso, hay muchas ganas de escuchar la valoración del director deportivo del Real Zaragoza sobre el mercado de fichajes de los blanquillos. Casi 50 movimientos, con la vuelta de Ander Herrera y la salida de Francho Serrano como los más destacados, y una tranquila recta final en la que muchos reclamaban alguna llegada más para pelear por el ascenso.
Pero, finalmente, el último en llegar fue Marco Sangalli. El lateral será este uno de los protagonistas en el Ibercaja Estadio porque será presentado como nuevo jugador del Real Zaragoza junto a Ureña e Iranzo. Los tres últimos fichajes hablarán también de sus impresiones en sus primeros días en la capital aragonesa y sus motivos para aceptar la oferta zaragocista.
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