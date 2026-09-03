El exzaragocista Álex Gomes debuta con el Venezia con derrota en la Copa de Italia

No fue el debut soñado para Álex Gomes con el Venezia. El exzaragocista, vendido este verano a la entidad italiana por dos millones de euros más bonus tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato con el conjunto blanquillo, disputó sus primeros minutos en la Copa italiana y lo hizo siendo sustituido pese a ser titular y con derrota por 2-1 contra el Udinese.

Gomes fue titular en una defensa de tres centrales en el flanco derecho y con el dorsal 95 y su equipo comenzó el partido dominando y teniendo ocasiones, tanto que a los 9 minutos ya se había adelantado en el marcador con un tanto de Sagrado al aprovechar en el área un rechace de la defensa.

A partir de ahí comenzó a crecer el Udinese y pasada la media hora igualó Bayo. Y tras el descanso, de nuevo el delantero del conjunto local logró culminar la remontada al anotar a placer en el segundo palo un centro raso desde la derecha y tras haber perdido la marca Gomes.

Finalmente, ante la necesidad de remontar, a los 71 minutos su técnico quitó a un central y el damnificado fue el zaragozano, quien salió del campo, aunque el marcador ya no se movió y el Venezia quedó apeado de la Copa en dieciseisavos de final.

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No ha sido el inicio soñado ni para el Venezia ni para Álex Gomes. El defensa no jugó en la anterior ronda de Copa, ante el Módena, ni tampoco en los dos primeros duelos de Liga, que además se saldaron con derrota por 0-2 ante el Lecce y por 2-0 contra el Milán.