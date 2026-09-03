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El exzaragocista Juan Larios firma por el Eldense y es el quinto que se coloca en Segunda tras el descenso

Rescindió con el Southampton minutos antes del cierre del mercado y estaba libre para fichar por cualquier club

Larios realiza un pase delante de Chirino.

Larios realiza un pase delante de Chirino. / Jaime Galindo

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A. B. L.

EFE

Zaragoza

El Eldense confirmó este jueves, dos días después del cierre del mercado, la incorporación de Juan Larios, lateral izquierdo que estaba sin equipo tras haber acabado su vinculación con el Southampton, con el que llegó a un acuerdo para su rescisión de contrato minutos antes de la medianoche del pasado martes.

El nuevo jugador del Eldense, de 22 años, se formó en las canteras del Sevilla, Barcelona y Manchester City y después militó en el Southampton, la Cultural Leonesa y el Real Zaragoza, su último equipo.

En el conjunto aragonés, Larios disputó 17 partidos en la segunda mitad de la temporada pasada, aunque antes jugó otros 13 encuentros en la Cultural Leonesa, en ambos casos en la segunda categoría del fútbol español.

Además, el futbolista andaluz debutó con 18 años en la Premier League con el Southampton, llegando a disputar cinco encuentros, dos de ellos como titular, en los que acumuló 151 minutos de juego.

El Eldense definió a Larios como "un lateral izquierdo dinámico y con buen trato de balón" y explicó que ambas partes han firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028.

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De la plantilla de la pasada temporada es el quinto futbolista que ha encontrado acomodo en LaLiga Hypermotion. El primero firmar por un nuevo club fue Dani Tasende, dos años por el Córdoba. En el Albacete están Mario Soberón y Rober González y Mawuli Mensah fichó por el Ceuta medidado el mes de agosto. A ellos hay que sumar ahora a Larios.

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