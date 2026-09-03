Iranzo, Ureña, Sangalli y la grandeza del Real Zaragoza: así ha sido su presentación

Rubén Iranzo, Óscar Ureña y Marco Sangalli fueron los tres últimos jugadores en llegar al Real Zaragoza en el mercado de verano y, por lo tanto, los tres últimos en ser presentados. Y todos ellos coincidieron al señalar que la entidad del club aragonés, su grandeza, ha sido un factor decisivo a la hora de firmar.

El primero en tomar la palabra fue Rubo Iranzo: "Aposté por el Real Zaragoza por el club que es. Desde el primer minuto Lalo e Ibai me mostraron un cariño y una confianza muy fuertes y necesitaba este paso en mi carrera", dijo.

En cuanto a la tardanza en que el Valencia diera el sí a la operación y que se incorporase, reconoció que "por diferentes situaciones, tanto de negociaciones entre clubs y tiempos, se ha alargado un poco pero siempre confié en que se podía hacer y se hizo, que era lo que todos queríamos". Y sobre su posición predilecta, dejó muy claro que es central y viene para ello: "Yo me siento central y toda la vida he jugado ahí, aunque sí que es verdad que puedo actuar también de lateral derecho. Desde el primer minuto en el Real Zaragoza también tenían eso en mente y es una de las razones por las que vengo aquí, porque quiero crecer en esa posición", explicó.

Ureña y la presión

Óscar Ureña ha visto desde el primer momento, y eso que lleva poco tiempo, que "se nota la grandeza de este club y de esta ciudad", con lo que eso conlleva. "Sé de la presión que conlleva llevar esta camiseta, pero es un paso importante en mi carrera y tengo muchas ganas de que salga bien", afirmó.

Además, habló de la incidencia de Ibai Gómez en su fichaje, quien ya le dirigió en la selección olímpica de República Dominicana: "Ha sido muy importante porque ya habíamos concidido y sé cómo juegan sus equipos, lo que quiere de cada jugador y que hace mejorar a sus jugadores. Con 23 años es lo que necesito para mi carrera", destacó.

Por último, a pesar de no haber tenido una pretemporada en un equipo al encontrarse libre, Ureña está disponible desde ya mismo para lo que quiera Ibai: "Me encuentro bastante bien. Soy consciente de que tengo que ir poco a poco porque se nota que cuando no haces una pretemporada normal con un equipo, pero en líneas generales me encuentro bien y disponible", aseveró.

Sangalli y su romanticismo

Marco Sangalli llevaba desde el 2014 sin pisar la tercera división del fútbol español, hoy Primera RFEF pero antes Segunda B, pero eso al donostiarra le da igual. "Aunque suene a tópico, seguramente no sea la categoría, sino que es el Real Zaragoza. Creo que también hay que bajar un poco a la tierra eso, la categoría en la que estamos es Primera Federación y no hay ningún problema. Tenía bastante claro que, a pesar de estar el Real Zaragoza en otra categoría, era un lugar muy atractivo. Una persona como yo, que seguramente sea todavía un poco romántico del fútbol, estar en un lugar como Zaragoza es emocionante y atractivo", contó.

Noticias relacionadas

Sobre la experiencia que puede aportar a un grupo joven, Sangalli recordó que la edad "es un número" y que lo que vale es la ilusión "y la mía es máxima" y no solo en él, sino también en el equipo: "Hay juventud, gente de la casa y soy de los que cree que en un vestuario que haya diferentes edades siempre enriquece mucho", afirmó.