Iván Azón: "Bordalás me comentó que hace años que me veía y que me tenía presente"

El zaragozano Iván Azón, nuevo delantero del Getafe, desveló este jueves en rueda de prensa que José Bordalás, técnico del conjunto azulón, llevaba varios años siguiendo sus pasos y aseguró que no dudó en aceptar la propuesta del conjunto azulón cuando recibió su llamada.

"No es el primer año que el club ha contactado conmigo. Sobre todo por parte del míster. Hablé con él antes de venir y me comentó que hace años que me veía y que me tenía presente, que el año pasado al final no pudo ser y este año, en cuanto tuve la llamada del club no dudé en coger la oportunidad. Es una oportunidad muy bonita", declaró durante su presentación.

Azón, cedido en el Getafe durante una temporada por el Como italiano, reconoció que llega a su nuevo club con muchas ganas ante la posibilidad de estrenarse en Primera División y disputar la Conference League con el Getafe.

"Vengo ilusionado de poder debutar en Primera División, de pertenecer a este gran club, de tener la oportunidad de poder jugar en Europa. Para mí es un gran paso", afirmó.

También explicó que antes de aceptar la propuesta pidió referencias a Luis Milla, exjugador del Getafe ahora en el Como, quien le habló "maravillas" de una entidad que definió como "una familia". "Es lo que he visto en mi primer día aquí. Es un lujo tener a los compañeros que hay, al cuerpo técnico y a las personas que conforman este club", añadió.

Además, se mostró convencido de que sus características encajan en el estilo de Bordalás después de completar su primer entrenamiento a las órdenes del técnico alicantino. "Aquí se entrena como se juega y es importante", señaló el atacante, que destacó como principales virtudes de su fútbol "luchar todos los balones" y dejarse "la piel en el campo".

"Es algo que siempre he tenido en mi juego, no es nada nuevo. Eso no me va a faltar en ningún momento en el campo", subrayó.

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El futbolista zaragozano también explicó el origen de su apodo, 'el Tiburón', que surgió durante su etapa en el Real Zaragoza junto a Francho Serrano y Alejandro Francés. "Salió a raíz de una lesión que tuve. Me tuve que recuperar en la piscina y por mi manera de jugar. El dejarme la piel es mi carácter y mi manera de jugar. Una cosa con la otra, salió ese apodo", relató Azón, quien afirmó que no fue algo que tratara de impulsar, pero que se fue consolidando hasta convertirse en un sobrenombre "muy chulo" para él.