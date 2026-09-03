Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza: "Estoy satisfecho con el mercado porque las opciones prioritarias están aquí"

Lalo Arantegui, director deportivo del Real Zaragoza, hizo balance del mercado de fichajes en la última tanda de presentaciones de jugadores. Aseguró estar "satisfecho" con las incorporaciones y las salidas, afirmó que una vez se cerró la llegada de Marco Sangalli se dio por finalizado el trabajo al disponer de dos jugadores por puesto y reconoció que hubo opciones para que Saidu saliese del conjunto aragonés en las últimas horas de mercado, pero que su importancia en el proyecto deportivo frenó la operación.

"No nos hemos desviado mucho del objetivo de la primera rueda de prensa en la que hablamos. El objetivo del club era hacer una plantilla corta, dos jugadores por puesto para dejar la vía abierta a un proyecto de cantera que está vivo y hay mucha competencia entre los futbolistas de la primera plantilla", comenzó valorando.

Se mostró contento con el mercado del Real Zaragoza ya que "las opciones que teníamos nosotros como prioritarias están aquí", aunque algunos, confesó, llegaron más tarde de lo deseado: "Unos han llevado unos tiempos y otros han llevado otro, pero están aquí", incidió. Además, también valoró positivamente el gran "grupo humano" conformado y que "la vía del Deportivo Aragón ya hemos visto que está abierta como demuestra la renovación de Iker Vadillo, que ha aprovechado la oportunidad en pretemporada".

En cuanto a si habían buscado un último refuerzo más allá del de Sangalli en las últimas horas del mercado, Lalo Arantegui dijo de forma categoríca que "no": "Nos quedaba el espacio en el lateral derecho para esos dos jugadores por puesto tras la salida de Francho y Marco era el jugador que queríamos, aunque sabíamos que teníamos que esperar un poquito. Hemos cerrado lo que queríamos. Hemos vivido experiencias con plantillas muy largas y eso te impide tener una competitividad alta y que haya oportunidades para el segundo equipo o el juvenil", desarrolló en su respuesta.

Saidu y Hansson

Ahora bien, ese plan hubiera quedado trastocado si Saidu hubiera salido en las últimas horas de mercado. El director deportivo reconoció que "sí, hubo opciones" de que marchara, pero que no se dieron las condiciones económicas y además el perjuicio deportivo iba a ser demasiado grande: "Siempre hemos hablado de que los jugadores tienen que salir en unas condiciones que satisfagan al Real Zaragoza, al jugador, a los agentes y al club que lo quiere comprar, pero no estábamos muy cómodos a nivel deportivo. De haber aceptado teníamos la intuición de que nos debilitábamos y estamos para ascender, por lo que tenemos que hacer al equipo lo más fuerte y poderoso posible", explicó.

"Es un jugador es joven y tendrá otras oportunidades seguro el día de mañana. Nos tiene que ayudar en el plano deportivo y creíamos que era lo mejor para el proyecto y para intentar pelear con más herramientas el ascenso de categorías que Saidu se quedara aquí", recalcó.

De lo que no quiso hablar apenas, sobre todo por la delicadeza del caso, fue de la salida de Emil Hansson. Simplemente recordó que "es un tema muy personal" y que el Real Zaragoza "trató de ayudar al jugador porque es nuestro deber estar en todo tipo de situaciones, pero hasta ahí puedo contar".

Noticias relacionadas

Por último, sobre si está convencido de que ha conformado una plantilla por el ascenso, aseguró que sí pese a la crudeza de la categoría: "Va a ser duro, pero hemos formado una plantilla preparada y dispuesta para pelear el ascenso. Creo que ellos mismos están convencidos, el cuerpo técnico también, toda la estructura e incluso creo que los aficionados, después del partido del domingo, salieron muy satisfechos no del resultado, pero sí de las formas. Estamos preparados", finalizó.