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Ademo, con gripe, más que probable baja en el Real Zaragoza frente al Antequera

El nigeriano no entrenó este viernes y tiene muy difícil entrar en la convocatoria

Ademo encara a Delgado durante una sesión de entrenamiento.

Ademo encara a Delgado durante una sesión de entrenamiento. / Jaime Galindo

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Peter Ademo fue la única ausencia en la sesión de entrenamiento del Real Zaragoza completada este viernes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. El mediocentro, aquejado de un proceso febril, no se ejercitó con sus compañeros, por lo que todo apunta a que será baja para el duelo de esta noche ante el Antequera.

El nigeriano fue suplente en la jornada inaugural ante el Nástic y, en principio, también iba a serlo frente al Antequera, con Ander y Terrer en la sala de máquinas.

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