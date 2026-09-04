Un exportero del Real Zaragoza se queda sin equipo antes de acabar el mercado: "Gracias por todo"

Aunque las principales grandes ligas de Europa hayan dado por cerrado el mercado de fichajes de verano, otras competiciones todavía tienen abierta esta ventana para firmar a sus últimos refuerzos y dar por cerrada la plantilla por lo menos hasta enero. Este es el caso de Portugal. El periodo de ventas en la liga lusa finaliza este viernes 4 de septiembre y un exjugador del Real Zaragoza se ha quedado sin equipo tras ir convocando en el primer encuentro liguero y no contar con minutos.

Joan Femenías, guardameta que formó parte de la plantilla del Real Zaragoza durante la temporada 2024/25, se encuentra desde hace unos días sin equipo tras rescindir de mutuo acuerdo su vinculación con el FC Penafiel de la Segunda División lusa. La noticia salta justo en la antesala al cierre del mercado de fichajes en Portugal, fijado para este viernes. Al acabar su vinculación antes del viernes, Joan podrá firmar por otro equipo siempre y cuando tenga sobre la mesa una propuesta que vea con buenos ojos.

Salida del FC Penafiel

El conjunto portugués oficializó la salida del balear mediante un comunicado en el que desligan sus caminos tras una campaña juntos. Joan Femenías desembarcó en el FC Penafiel en el verano de 2025 para afrontar su primera aventura fuera de España. Durante este curso en la Liga Portugal 2, el balear firmó un papel destacado como titular indiscutible, sumando 32 partidos disputados y 13 porterías a cero.

Joan Femenías firma con el Penafiel de Portugal / Servicio Especial

Desde la entidad lusa han querido despedir al exjugador del Real Zaragoza con el siguiente mensaje: "El FC Penafiel SAD agradece a Joan Femenías toda la dedicación y el compromiso demostrados durante su etapa en el club. Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Gracias por todo, Joan".

Tras su salida del Real Zaragoza, el fútbol le dio rápidamente una nueva oportunidad en el Penafiel, un histórico club de Portugal que se ha españolizado en los últimos años al pertenecer al mismo grupo empresarial que el Deportivo de la Coruña. Joan Femenías fue un fijo bajo palos durante toda la campaña para los dos entrenadores que ha tenido el equipo esta campaña: Pedro Russiano y el español José Manuel Aira.

Cuatro jugadores de la plantilla 2024/25 están sin equipo

Cuatro futbolistas de la temporada 2024/25, que coincidieron con Joan Femenías en el Real Zaragoza, están sin equipo actualmente. Toni Moya y Raúl Guti están sin equipo. El extremeño, pese a su experiencia en Segunda tras su paso por el Deportivo Alavés y el Real Zaragoza, no ha encontrado acomodo y sigue en el paro. Y el aragonés está entrenando entre un centro deportivo de su propiedad y el Stadium Venecia para el trabajo de césped. Rechazó al Sabadell de Segunda y al Volos griego, de la Superliga helena; y ha tenido opciones en México y otros países extranjeros, pero o no fueron más allá o no ha habido acuerdo económico.

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Guti, en el partido ante el Almería la temporada pasada. / Carlos Gil-Roig

Dani Gómez también se encuentra sin equipo. El canterano del Real Madrid fue uno de los jugadores que perpetraron el mayor desastre de la historia. Gómez ha tenido alguna propuesta extranjera que no ha llegado a buen puerto y se encuentra trabajando con un entrenador personal. Su gran caché en relación con sus números ha sido el gran lastre para contratar al delantero, que también continúa sin destino.