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La opinión de Sergio Pérez

Los fichajes para ascender de Lalo Arantegui y las incógnitas de la plantilla del Real Zaragoza

El Real Zaragoza, con un centro del campo de gran altura, buscará reafirmar certezas y despejar incógnitas en las áreas ante el Antequera

Vídeo | El análisis del mercado de verano, intenso, de Lalo y el Zaragoza

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Sergio Pérez

Sergio Pérez

Zaragoza

Aunque no es perfecta, como nada en esta vida, la plantilla del Real Zaragoza reúne las suficientes virtudes y los argumentos necesarios para considerar al equipo aragonés claro candidato al ascenso a Segunda División. Sobre el papel. En la práctica, a veces las cosas coinciden con la teoría y, en ocasiones, no se parecen en nada.

Ibai Gómez cuenta con 23 jugadores del primer equipo, más los apoyos de Tobajas y Monzón, dos canteranos que han hecho méritos durante el verano. La plantilla tiene un potencial muy alto para la Primera RFEF, pero hay que sacárselo. Ese es el trabajo del técnico.

Ibai cuenta con un centro del campo de mucha altura, con perfiles diferentes y jugadores de gran fuste para la categoría. Ander Herrera es el mejor futbolista que hay este año en Primera RFEF. Su responsabilidad, y responsable siempre lo ha sido, es que su nivel se corresponda con su rendimiento. Debe marcar el ritmo al que se mueva el equipo dentro y fuera del campo. En esa zona hay de todo: Peter Ademo, Lucas Terrer, Saidu, Rubén Díez o Hugo Pinilla. Físico, ir y venir, calidad, juventud, experiencia, conducciones, capacidad para romper líneas con los pases, toque de balón y algunos goles. Es un área muy bien cerrada.

Rubén Iranzo, Óscar Ureña y Marco Sangalli junto a Lalo Arantegui

Rubén Iranzo, Óscar Ureña y Marco Sangalli junto a Lalo Arantegui / Laura Trives

Bajo palos, Sem Westerveld le ha ganado la partida de manera indudable a Peña. Por lo visto hasta ahora, el Zaragoza cuenta con un buen arquero que ha ido comportándose con más seguridad con el paso de los días. Sin embargo, su suplente ha dejado muchas dudas. Tantas que al equipo no le convendría nada una lesión del neerlandés.

En la defensa, Lalo Arantegui ha armado dos laterales tremendamente fuertes para la Primera RFEF: Sangalli y Gabilondo por un lado y Escudero y Pereira por el otro y un centro de la defensa con dos claros titulares, Diego González e Iranzo, a la espera de ver si Tachi eleva sus prestaciones tras una pretemporada y un comienzo de Liga lejos de lo esperable. Hugo Barrachina completa el cuarteto.

En el ataque, la madre del cordero de todas las plantillas, hay variedad. Los extremos tienen buenas condiciones técnicas y físicas: velocidad, trabajo, instinto, juego por fuera y por dentro, regate. Ureña y Vadillo por un lado y Cuenca y Jardí por el otro. Para convertir en goles el caudal de juego con el que Ibai Gómez sueña, tres hombres: Joaquín Delgado, Pau Sans, al que el entrenador ve como punta o segundo punta, y Edu Espiau, el más rezagado hasta ahora.

En esta zona del campo es donde el Real Zaragoza debe despejar las incógnitas con goles. A Delgado, el club le ha otorgado un rol principal y capital para que la temporada acabe en el destino adecuado. Eso significa que tendrá que hacer alrededor de quince tantos. O más. El resto de los futbolistas que lo acompañarán nunca han sido de grandes cifras en sus carreras, aunque Jardí anotó once la temporada pasada en el Nástic partiendo desde el extremo y tocando el techo de su carrera. De momento, ha empezado más tímido. Deberá soltarse.

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Con la segunda jornada ante el Antequera al caer, este sábado en el Ibercaja Estadio, el Real Zaragoza ha de ir reafirmando certezas y despejando incógnitas. Las primeras surgieron en Tarragona: no hubo dominio de las áreas a pesar de que el volumen de juego fue muy interesante. Evitar goles y hacerlos es la base del fútbol.

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