Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Tenemos la mejor plantilla sin ninguna duda"

Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza, reconoció estar muy contento con la plantilla que tiene tras el cierre del mercado de fichajes, anunció que habrá cambios en el once inicial este sábado contra el Antequera aunque no serán muchos e hizo una férrea defensa de Barrachina, al que le ve futuro jugador de Primera División, ante el exceso de críticas recibidas.

Lo primero, para cerrar ya ese capítulo tras el verano y centrarse en lo deportivo, hizo un balance del mercado y consideró que tiene «un bendito marrón porque tenemos la mejor plantilla sin ninguna duda». Y ello implica reafirmarse en el objetivo del ascenso, una responsabilidad que «asumo con naturalidad». Además, confesó que «hay jugadores que podían irse a categorías de más prestigio y están aquí y eso es de valorar», así como que «no hay ni un pero al mercado de fichajes».

Ya en lo deportivo, el técnico vasco reconoció que no repetirá en el once titular ante el Antequera con respecto al del estreno en Tarragona, aunque las variaciones no serán excesivas: «El rival nos lleva a generar otras relaciones en el campo y habrá cambios, pero no quiero hacer muchos porque hay que dar continuidad a las sensaciones del otro día». Y dejó una pista, que uno de los tres últimos en llegar, es decir Sangalli, Ureña o Iranzo, «va a iniciar de titular».

Precisamente sobre este trío de futbolistas recién llegados aseguró que «van a ser muy importantes en la temporada», pero no consideró que vengan con una vitola de titulares: «Son todos iguales y el nivel de exigencia va a ser el mismo, aunque luego están los momentos de forma», valoró. Eso sí, ensalzó a Marco Sangalli, un futbolista al que «le vais a ver en muchas posiciones, como lateral derecho, lateral izquierdo, extremo derecho o extremo izquierdo, porque hay muy pocos jugadores que entiendan tan bien el juego».

Y otros dos nombres propios en lo sque se detuvo fueron Lucas Terrer y Barrachina. Fue cuestionado sobre el crecimiento del primero, pero quiso también defender al central, del que dijo que va a llegar a la élite, ante el exceso de críticas que ha recibido: «Lucas había más certeza con él, pero quiero hablar de Barrachina. Son dos jugadores en los que tenemos muchas esperanzas puestas y tienen condiciones espectaculares. Hay muchas críticas a Barra y tiene condiciones para Primera División y con el tiempo no me voy a equivocar. Lucas es una certeza absoluta. Son los dos muy zaragocistas y dos chavales excepcionales», explicó Ibai.

Y de hecho también se refirió a cómo encaja él las críticas y, en resumen, «me importan entre poco y nada», pero sí que reconoció que comprende el sentimiento de la afición y que pueda haber cierto nerviosistmo:_«La gente viene de años malos y el desastre del año pasado, así que les entiendo. La gente quiere ganar y yo no puedo asegurar ganar, pero sí que el equipo transmitirá una idea, algunos días mejor y otros peor», resaltó el entrenador.

En cuanto a si el 4-2-3-1 con el que formó en Tarragona va a ser el esquema de cabecera, primero afirmó que «no soy muy de sistemas» y que, aunque cuando comenzó el partido sobre el papel sí que estaba ese dibujo, «luego es muy cambiante». Y, además, reconoció que le encanta el sistema con tres centrales y dos carrileros, el cual usó mucho en el Arenas de Getxo, y que seguro que esta temporada lo va a utilizar: «Tenemos jugadores perfectos para jugar así pero será para ciertos partidos porque te hace bastante más previsibles y lo que queremos es precisamente ser imprevisibles, aunque seguramente lo veréis durante la temporada porque me gusta».

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Por último, también enumeró aspectos del juego en los que tiene que mejorar el Real Zaragoza con respecto al duelo en Tarragona: "El equipo mereció ganar. Fuimos el conjunto con más eficacia ofensiva, más remates, mayor ritmo de circulación de balón y posesión de los dos grupos. Hay cosas a mejorar, hubo acciones de marca en posesión, un 20% no estuvimos bien, la ocupación de área, marcar las diferentes velocidades del juego, pero es para ilusionar». concluyó.