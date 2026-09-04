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También en Primera RFEF: el Ibiza-Real Zaragoza será en viernes y el derbi Teruel-Huesca, en domingo

El partido televisado en abierto por Aragón TV será el duelo entre aragoneses

Manu Molina, en la última visita del Real Zaragoza al campo del Ibiza.

Manu Molina, en la última visita del Real Zaragoza al campo del Ibiza. / LaLiga

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A. B. L.

Zaragoza

Aunque haya salido del fútbol profesional, el Real Zaragoza no se libra de jugar los viernes (sí los lunes, que en Primera RFEF no hay encuentros). El conjunto aragonés ha conocido hoy el horario de la quinta jornada y visitará a la UD Ibiza el viernes 25 de septiembre a las 21.15 horas en un encuentro que será televisado por el canal lineal, por lo que se podrá ver en DAZN y a través de plataformas como Orange, Movistar o Embou.

Además, se da la ya demasiado habitual circunstancia de que el conjunto blanquillo tendrá una semana corta, ya que jugará el domingo contra el Cartagena y el jueves ya tendrá que viajar a Ibiza para disputar el choque el viernes. Además, el conjunto balear tendrá un día más de descanso ya que juega la noche del sábado en Jaén.

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Esa jornada tiene el aliciente de que los otros equipos aragoneses se miden entre sí. El CD Teruel recibirá a la SD Huesca en Pinilla el domingo a las 19.00 horas en un choque que ha sido el elegido por Aragón TV para ser televisado en abierto.

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