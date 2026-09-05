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Ademo se cae de la convocatoria del Real Zaragoza

El nigeriano, que no entrenó el viernes como consecuencia de un proceso febril, no entra en una lista de 23 futbolistas en la que se estrena Sangalli y no está Monzón

Ademo, en primer término a la conclusión del partido ante la Real Sociedad B de pretemporada.

Ademo, en primer término a la conclusión del partido ante la Real Sociedad B de pretemporada. / Miguel Angel Gracia

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Como era previsible, Peter Ademo no estará presente este sábado en el encuentro que medirá al Real Zaragoza con el Antequera (21.00 hora) en el Ibercaja Estadio. El nigeriano, que el viernes no entrenó por culpa de un proceso febril, no ha entrado en la lista de convocados facilitada por Ibai Gómez y que está compuesta por 23 futbolistas y en la que aparece por primera vez el último fichaje, Marco Sangalli.

La presencia del vasco y la ausencia de Ademo son las principales novedades de una citación en la que se mantiene Tobajas pero no Diego Monzón, mientras que Diego González, ya recuperado del golpe en la cabeza sufrido en pretemporada, también se estrena.

De este modo, la convocatoria está compuesta por:

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Peña y Westerveld (porteros); Gabilondo, Sangalli, Iranzo, Diego, Tachi, Barrachina, Escudero, Pereira (defensas); Saidu, Ander, Terrer, Rubén Díez, Jardí, Cuenca, Vadillo, Tobajas y Ureña (centrocampistas) y Pinilla, Pau Sans, Espiau y Delgado (delanteros).

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