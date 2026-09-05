Un canterano de Real Zaragoza y FC Barcelona jugará en Regional Preferente en Aragón: "Estalló la bomba en el San Miguel"

El fútbol de Regional Preferente en Aragón vuelve este fin de semana con una noticia que ha pillado descolocado a más de un seguidores. Con las plantillas prácticamente cerradas, el mercado de fichajes del fútbol regional acaba de vivir uno de los movimientos más sonados de los últimos años. Esta categoría, que se encuentra por debajo de Tercera RFEF, da la bienvenida a un futbolista que ha debutado en Segunda División.

La UD Casetas, equipo que compite en el Grupo 1 de la Regional Preferente en Aragón, ha dado un golpe encima de la mesa con el objetivo de recuperar la categoría que perdieron el año pasado. El conjunto casetero ha hecho oficial este viernes la incorporación del delantero zaragozano Sergio Buenacasa, una de las mayores promesas de la generación de 1996 que ha jugado en equipo de la talla de Real Zaragoza, Málaga o Mallorca.

Buenacasa llega al campo del San Miguel para ser el gran referente ofensivo del equipo tras haber quedado libre de su vinculación con el Lleida CF. El ariete se encuentra ya recuperado de una grave lesión de ligamento cruzado anterior y menisco que le obligó a pasar por quirófano hace unos cuantos meses.

Ilusión máxima en la UD Casetas

La UD Casetas comunicó en el día de ayer este movimiento que ha despertado un gran interés en el fútbol regional aragonés. Desde el club no han ocultado el entusiasmo ante la llegada de un delantero de tanta jerarquía y con una dilatada carrera que será clave para volver a Tercera RFEF: "Un delantero con experiencia, recorrido y muchísimo fútbol aterriza en nuestro equipo para convertirse en una de las grandes armas de la temporada. Formado en las canteras de Real Zaragoza, FC Barcelona y Juventus, Buenacasa llegó a debutar en Segunda División con el Real Zaragoza y ha defendido las camisetas de clubes como RCD Mallorca, Ponferradina, Málaga, Hércules, Cultural Leonesa, La Nucía, Talavera, Teruel, Terrassa y Lleida".

Con este fichaje, Buenacasa aporta un salto de calidad diferencial al proyecto del Casetas, iniciando una nueva etapa cerca de casa y con el objetivo de volver a disfrutar del gol tras una grave lesión que le ha tenido alejado de los terrenos de juego. "Un delantero que conoce perfectamente el fútbol de categoría, con calidad, experiencia y capacidad para marcar diferencias en los metros finales. Vamos a liarla", anuncia el club en su cuenta de Instagram.

De la cantera del Real Zaragoza a La Masía y Turín

Todo niño que comienza a dar los primeros toques al balón sueña con alcanzar las grandes canteras por las que ha pasado el nuevo delantero del Casetas. Sergio Buenacasa llegó a la cantera del Real Zaragoza procedente del San Gregorio Arrabal. Sus grandes temporadas en el fútbol base, sobre todo en categoría benjamín, alevín e infantil, le abrieron la puerta del FC Barcelona.

El delantero zaragozano estuvo durante tres años en La Masía antes de marcharse ya en edad juvenil a la Juventus de Turín donde compitió en Youth League y la famosa Liga Primavera. Tras estar entrenando con el primer equipo e incluso llegó a debutar en una gira en Indonesia, Buenacasa volvió al Real Zaragoza en 2015 después de dos temporadas en Italia.

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Buenacasa con la Juventus de Turín. / Servicio Especial

El espigado ariete, con ficha del Deportivo Aragón, consiguió el sueño de su infancia de debutar con el primer equipo del Real Zaragoza con quien solamente disputó 17 minutos distribuidos en dos temporadas. Tras no tener ningún protagonismo en casa, Buenacasa se marchó al Barakaldo, donde firmó un gran año que le abrió las puertas del Mallorca con quien ascendió a Primera División. Después de jugar en el conjunto balear, la Ponferradina y el Málaga, el delantero aragonés se convirtió en un trotamundos de la tercera y cuarta categoría del fútbol español: Cultural, La Nucía, Talavera, Teruel, Terrassa y Lleida.