La contracrónica del Real Zaragoza-Antequera: Sangalli, el romántico del fútbol que ya enamora al Ibercaja Estadio

«Jugar al fútbol es muy sencillo». La frase, acortada por cierto, la pronunció uno de los grandes genios del fútbol mundial, Johan Cruyff. En un balompié de táctica, de matices, de orden y jerarquía, y de un profundo estudio del rival a veces lo más fácil es lo que funciona: los buenos, al campo. Y a jugar.

Decía esta semana a este diario el exzaragocista Albert Dorca, quien fuera compañero de Marco Sangalli, que el lateral es un futbolista «de otra categoría, una superior», y que le extrañaba que el donostiarra hubiese bajado a jugar a Primera RFEF si no hubiera sido por la llamada del Real Zaragoza. El propio jugador lo confirmó en su presentación oficial, apelando al escudo ya que es un romántico del fútbol.

La dimensión de su irrupción en el campo en base al contexto de su verano todavía le otorga más mérito. Lleva tres entrenamientos tras toda una pretemporada entrenando al margen en Santander, donde por cierto le adoran por todo lo que aportado al club, y en solo 45 minutos fue el gran catalizador de la clarividencia del ataque zaragocista tras una primera parte de las que meten miedo. La irrupción del lateral derecho, tras un inicio de partido bastante catastrófico de Gabilondo en su puesto y de Cuenca por delante, fue todo un bálsamo de un Real Zaragoza necesitado de calidad individual. Y mucha.

Es un futbolista con una inteligencia innata y exquisita para el fútbol y un jugador capaz casi siempre de encontrar la mejor opción y de leer qué necesita un partido. No solo brilló él, también ayudó a que Jaume Jardí recuperase su mejor versión tras un primer choque en Tarragona de puntillas, ensalzando su gran virtud. A saber, su zurda.

Supo cuándo jugar con los medios, supo cuándo dársela a Jardí al espacio o cortita a su pierna buena, supo cuándo centrar y también cuándo había que recortar para sacar ventaja. Todo ello sin olvidarse de defender, porque estaba en el sitio cuando había que tapar las diagonales y las transiciones del Antequera.

El colofón a su gran partido llegó con el penalti, provocado por su experiencia y su calidad, la gran muestra de que un jugador de su clase es capaz de desatascar partidos, aunque después Ander Herrera lo fallase prolongando el día de la marmota zaragocista.

Sin ánimo de desmerecer a Jokin Gabilondo, un lateral que ha demostrado en su carrera que tiene fútbol, Marco Sangalli va a ser, salvo sorpresa, no solo un titular indiscutible, sino un futbolista de 90 minutos por encuentro. Y ya lo avisó Ibai Gómez, no va a jugar solo de lateral derecho.

Y la irrupción del donostiarra es digna de alabar. No es para menos. Pero Diego González y Rubo Iranzo también se merecen su cuota de elogios. Los dos centrales, en un Real Zaragoza en muchos momentos demasiado volcado al ataque, a niveles casi suicidas, estuvieron soberbios al corte, potentes en zancada y salvadores. Mismamente, el castellonense evitó un tanto en la línea y Rubo vivió en el filo de la navaja sin cortarse.

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Donde parece que más duda tiene Ibai Gómez es en el lateral izquierdo, pero en los otros tres puestos de defensa los teóricos titulares están claros a día de hoy. Su gran nivel mejoró mucho la seguridad de la zaga con respecto al choque en Tarragona y, ya con la foto de la plantilla fija, es el verdadero momento de construir. Y de hacerlo sumando de tres en tres, aunque haya costado casi la vida.