Una deuda de sangre: la obligación del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio

Hay quien sostiene que el Ibercaja está maldito y que ese estadio modular concebido para acoger al Real Zaragoza de forma eventual mientras se construye la nueva Romareda trae mal fario. Con meigas o sin ellas, el caso es que el recinto no ha traído suerte (o al revés) a un conjunto aragonés que no ha dejado de dar disgustos a su gente desde que empezó la mudanza, mientras que los buenos ratos han sido demasiado escasos.

De hecho, el Zaragoza firmó el curso pasado la menor puntuación global y el peor rendimiento como local con el actual sistema de tanteo, que se dice pronto. El bochorno se entiende mejor a través de unos números que pregonan a los cuatro vientos el ridículo rendimiento del equipo a lo largo de una temporada que ya ocupa un lugar preferente en la historia negra de la entidad. Solo cuatro victorias (frente a Huesca, Leganés, Almería y Racing) logró el Zaragoza en el Ibercaja Estadio, un pírrico registro completado con seis empates y hasta once derrotas para un balance de 18 puntos sobre 63 posibles. Brutal.

Semejante desagravio a su gente vino acompañado, lógicamente, por una espectacular falta de gol. Apenas 18 firmó el Zaragoza en los 21 encuentros disputados en su feudo, es decir, menos de un tanto por partido para subrayar esa carencia competitiva que privó al conjunto blanquillo de ganar más allá de cuatro encuentros en casa y factor esencial para justificar su última posición en la tabla clasificatoria de Segunda. En contra la cosa no estuvo del todo mal, ya que el Zaragoza no encajó más de 31 goles como local, pero el lastre de su inoperancia ofensiva fue demasiado pesado.

Así que, con semejante hoja de servicios erigida en una deuda de sangre, el Zaragoza vuelve a ponerse ante los suyos en competición oficial con la obligación de llevar a la práctica ese propósito de enmienda necesario para empezar a devolver a la afición parte de todo lo arrebatado. Cierto es que la absoluta remodelación en la plantilla y el club mantiene en nómina a pocos de los protagonistas del mayor agravio en la historia del club, pero es a estos a los que pertenece ahora la responsabilidad de remendar un agujero negro.

Desde el 29 de marzo (2-0 al Racing) no gana el Zaragoza en casa un partido oficial. Ahora, llega el Antequera dispuesto a seguir hurgando en la herida, pero el equipo de Ibai no puede permitirse más sonrojos, y menos ante una afición que sigue dando ejemplo de fidelidad y que juró amor eterno a un equipo que mantiene una deuda de sangre con ella.