No fastidies: la previa del Real Zaragoza-Antequera

No entraba en los planes la derrota en el estreno en Primera RFEF ante el Nástic. El sofocón, algo mitigado por la actitud, las intenciones y el juego vistoso y atractivo del Real Zaragoza, supone una seria advertencia acerca de la imperiosa necesidad de dominar las áreas en esta categoría y en cualquiera. Jugó más bonito que bien el conjunto aragonés en Tarragona, pero se trajo en el autocar un 2-0 en contra y el consiguiente disgusto mayúsculo en una masa social consciente de que cualquier esperanza de salir a la primera del pozo pasa por perder lo menos posible.

Así que, dramatizando o no, el Zaragoza afronta su primer partido en casa de la temporada con la obligación de sumar la victoria ante un Antequera tan desconocido para la mayoría como peligroso ante rivales de postín como es el caso. Bien lo sabe el Ibiza, al que marcó tres tantos (3-2) en la jornada inaugural o los gallitos de la pasada temporada. Pero, esta vez, en el corral manda un Zaragoza que, escocido aún por el tropezón inicial, afronta el duelo dispuesto a dejar claro quién manda aquí.

Para ello, Ibai tiene a todos sus efectivos disponibles, cosa rara en el Zaragoza de los últimos años y que habla bien de los métodos del técnico, empeñado en minimizar en la medida de lo posible cualquier efecto negativo de la derrota en tierras catalanas para subrayar que pocos disgustos más sufrirá el zaragocismo si su equipo sigue la senda marcada. Amén.

Con el mercado estival ya cerrado, la llegada a última hora de Sangalli incrementa aún más el nivel de una plantilla de ascenso, como el propio Ibai reconoce. Y eso conlleva la obligación de ganar mucho, empatar poco y perder casi nada. Además, el entrenador recupera para la causa a uno de sus efectivos principales, el central Diego González, recuperado ya del golpe en la cabeza sufrido en el tramo final de la pretemporada y que le impidió estar en Tarragona. Es clave el zaguero en un once en el que, previsiblemente, estará acompañado en esa parcela del campo por Iranzo, uno de los últimos en llegar. De este modo, Ibai cambiaría al completo el centro de la zaga para dejar fuera a Tachi y Barrachina, titulares ante el Nástic.

En la medular alguna variación podría haber, sobre todo, en las bandas. El gran momento de forma de Vadillo le otorga numerosas opciones de formar en la foto para relevar en la izquierda a Cuenca si es que Ibai decide mantener a Jardí, muy flojo ante el Nástic, en la derecha. La amenaza de Jaume, en todo caso, parece suficientemente importante como para seguir en un equipo inicial en el que, en principio, Ander y Terrer volverían a ocupar la sala de máquinas.

Arriba no se prevén novedades. Pau Sans y Delgado serán las referencias ofensivas de un Zaragoza que dispondrá de alternativas de garantías en un banquillo en el que no cabrán todos. Arriba, en la grada, estarán casi todos. Los que no fallan. Los de siempre. Los mejores. Los mejores. Así que no fastidies, Zaragoza.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Westerveld, Gabilondo, Iranzo, Diego, Escudero, Terrer, Ander, Jardí, Vadillo, Pau Sans y Delgado.

Antequera: Alcover, Antón, Quintana, Iván Pérez, Julio, Bassele, Aspra, Luismi, Adriá, Moi Parra y Destiny.