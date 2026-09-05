Los nueve exjugadores del Real Zaragoza con experiencia en Primera RFEF que están sin equipo

El Real Zaragoza vuelve a escena en Primera RFEF tras su debut en Tarragona. El conjunto dirigido por Ibai Gómez debutará en el Ibercaja Estadio ante un Antequera que viene de ganar al Ibiza por 3-2. A diferencia de la jornada pasada, cuando el mercado de fichajes seguía abierto, el técnico vasco contará por primera vez con todos los refuerzos tras la incorporación de Marco Sangalli esta semana.

La ventana veraniega finalizó este pasado martes tras dos meses abierta. Lalo Arantegui ha agilizado una plantilla que cuenta con dos hombres por puesto y con la que se intentará pelear por la vuelta al fútbol profesional. Este mercado de fichajes en Primera RFEF ha dejado a varios exjugadores del Real Zaragoza, que estuvieron la temporada pasada en la categoría de bronce del fútbol español, sin equipo. Al no tener contrato, pueden firmar por cualquier club tras el cierre del mercado de fichajes.

Tres delanteros con más sombras que luces

El primer delantero que se encuentra sin equipo tras disputar la temporada pasada en las filas del Barakaldo es Sabin Merino. El ariete, que llegó al club procedente del Leganés, no consiguió ver portería en los 16 partidos que disputó con la elástica del león en la temporada 2021/22. Merino encadenó varias cesiones sin éxito hasta rescindir su contrato en el verano de 2024.

Sabin Merino, en un partido con el Zaragoza. / JAIME GALINDO

Los otros dos casos de delanteros son Álvaro Vázquez y Alfredo Ortuño. Vázquez, que ha pasado por ocho equipos desde que abandonó la entidad zaragocsita en 2019, se encuentra sin equipo tras jugar la temporada pasada en el Arenas de Getxo donde anotó cinco goles en 27 encuentros ligueros. El trío de arietes lo completa Alfredo Ortuño que se encuentra sin equipo tras disputar las últimas cinco temporadas en el FC Cartagena, la última de estas en Primera Federación.

Continuando con la parcela ofensiva, un jugador que guarda un gran recuerdo de su paso por Zaragoza también se encuentra en el paro tras estar la temporada pasada en el Ibiza. Bebé se dejó querer este mercado de verano en una entrevista a este diario en verano: "Necesito volver al Zaragoza para terminar lo que empecé". Uno de los jugadores que llegó a las dos cifras goleadoras con el Real Zaragoza en las últimas temporadas también se encuentran sin equipo. Maikel Mesa, que anotó 11 goles en 41 partidos hace dos años, se encuentra libre tras ascender a Segunda División con el CD Tenerife. El tinerfeño protagonizó este verano un altercado y se encuentra buscando equipo.

En esta etapa en Segunda División, Carlos Vigaray y Manu Molina también defendieron los colores zaragocistas. El paso del lateral derecho por la capital aragonesa estuvo marcado por las lesiones. Vigaray, que llegó a disputar una final de Copa del Rey con el Alavés, se encuentra sin equipo tras formar parte la temporada pasada del CD Teruel. Otro jugador que se encuentra libre y que lleva dos ascensos en los últimos años a Segunda División es Manu Molina. El centrocampista conoce a la perfección lo que es volver al fútbol profesional, algo que saboreó con Málaga y Eldense.

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Dos canteranos en la lista

La lista de exjugadores del Real Zaragoza que estuvieron la temporada pasada en Primera RFEF y se encuentran sin equipo la completan dos jugadores criados en las instalaciones de la carretera Valencia. El primero es Ángel López. El lateral derecho se encuentra buscando equipo tras descender el año pasado con la SD Tarazona. El canterano ya ha militado en otros equipos de la categoría de bronce como San Fernando o Algeciras. Carlos Nieto también es agente libre tras compartir vestuario con López el año pasado.