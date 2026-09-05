Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones municipalesIncendio Las Peñas de RiglosVive LatinoSucesos AragónMultas ordenanza cívicaReal Zaragoza
instagramlinkedin

Los nueve exjugadores del Real Zaragoza con experiencia en Primera RFEF que están sin equipo

Algunos futbolistas con pasado en la capital aragonesa no han encontrado acomodo tras el cierre del mercado de fichajes

Bebé en un partido con el Real Zaragoza.

Bebé en un partido con el Real Zaragoza. / Jaime Galindo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Alloza

El Real Zaragoza vuelve a escena en Primera RFEF tras su debut en Tarragona. El conjunto dirigido por Ibai Gómez debutará en el Ibercaja Estadio ante un Antequera que viene de ganar al Ibiza por 3-2. A diferencia de la jornada pasada, cuando el mercado de fichajes seguía abierto, el técnico vasco contará por primera vez con todos los refuerzos tras la incorporación de Marco Sangalli esta semana.

La ventana veraniega finalizó este pasado martes tras dos meses abierta. Lalo Arantegui ha agilizado una plantilla que cuenta con dos hombres por puesto y con la que se intentará pelear por la vuelta al fútbol profesional. Este mercado de fichajes en Primera RFEF ha dejado a varios exjugadores del Real Zaragoza, que estuvieron la temporada pasada en la categoría de bronce del fútbol español, sin equipo. Al no tener contrato, pueden firmar por cualquier club tras el cierre del mercado de fichajes.

Tres delanteros con más sombras que luces

El primer delantero que se encuentra sin equipo tras disputar la temporada pasada en las filas del Barakaldo es Sabin Merino. El ariete, que llegó al club procedente del Leganés, no consiguió ver portería en los 16 partidos que disputó con la elástica del león en la temporada 2021/22. Merino encadenó varias cesiones sin éxito hasta rescindir su contrato en el verano de 2024.

Sabin Merino, en un partido con el Zaragoza.

Sabin Merino, en un partido con el Zaragoza. / JAIME GALINDO

Los otros dos casos de delanteros son Álvaro Vázquez y Alfredo Ortuño. Vázquez, que ha pasado por ocho equipos desde que abandonó la entidad zaragocsita en 2019, se encuentra sin equipo tras jugar la temporada pasada en el Arenas de Getxo donde anotó cinco goles en 27 encuentros ligueros. El trío de arietes lo completa Alfredo Ortuño que se encuentra sin equipo tras disputar las últimas cinco temporadas en el FC Cartagena, la última de estas en Primera Federación.

Continuando con la parcela ofensiva, un jugador que guarda un gran recuerdo de su paso por Zaragoza también se encuentra en el paro tras estar la temporada pasada en el Ibiza. Bebé se dejó querer este mercado de verano en una entrevista a este diario en verano: "Necesito volver al Zaragoza para terminar lo que empecé". Uno de los jugadores que llegó a las dos cifras goleadoras con el Real Zaragoza en las últimas temporadas también se encuentran sin equipo. Maikel Mesa, que anotó 11 goles en 41 partidos hace dos años, se encuentra libre tras ascender a Segunda División con el CD Tenerife. El tinerfeño protagonizó este verano un altercado y se encuentra buscando equipo.

En esta etapa en Segunda División, Carlos Vigaray y Manu Molina también defendieron los colores zaragocistas. El paso del lateral derecho por la capital aragonesa estuvo marcado por las lesiones. Vigaray, que llegó a disputar una final de Copa del Rey con el Alavés, se encuentra sin equipo tras formar parte la temporada pasada del CD Teruel. Otro jugador que se encuentra libre y que lleva dos ascensos en los últimos años a Segunda División es Manu Molina. El centrocampista conoce a la perfección lo que es volver al fútbol profesional, algo que saboreó con Málaga y Eldense.

Noticias relacionadas

Dos canteranos en la lista

La lista de exjugadores del Real Zaragoza que estuvieron la temporada pasada en Primera RFEF y se encuentran sin equipo la completan dos jugadores criados en las instalaciones de la carretera Valencia. El primero es Ángel López. El lateral derecho se encuentra buscando equipo tras descender el año pasado con la SD Tarazona. El canterano ya ha militado en otros equipos de la categoría de bronce como San Fernando o Algeciras. Carlos Nieto también es agente libre tras compartir vestuario con López el año pasado.

Ángel López, durante un partido con el Real Zaragoza.

Ángel López, durante un partido con el Real Zaragoza. / REAL ZARAGOZA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Real Zaragoza no cambia en Primera Federación y debuta con derrota ante el Nástic de Bakis (2-0)
  2. Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes
  3. El canterano del Real Zaragoza que vuelve al equipo de su pueblo después de 16 años: 'Calidad, garra, sacrificio y sentimiento de pertenencia
  4. Sangalli está ya a un paso del Real Zaragoza, muy cerca de dar el sí
  5. El Gotzepe turco negocia sin acuerdo la cesión con opción de compra de Yussif Saidu
  6. El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
  7. Sangalli reabre la puerta al Real Zaragoza y el club aparca a Arnau Campeny
  8. Sangalli cierra su llegada al Real Zaragoza, firmará un año y otro opcional por ascenso

No fastidies: la previa del Real Zaragoza-Antequera

No fastidies: la previa del Real Zaragoza-Antequera

Los nueve exjugadores del Real Zaragoza con experiencia en Primera RFEF que están sin equipo

Los nueve exjugadores del Real Zaragoza con experiencia en Primera RFEF que están sin equipo

También en Primera RFEF: el Ibiza-Real Zaragoza será en viernes y el derbi Teruel-Huesca, en domingo

También en Primera RFEF: el Ibiza-Real Zaragoza será en viernes y el derbi Teruel-Huesca, en domingo

Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: "Tenemos la mejor plantilla sin ninguna duda"

Ademo, con gripe, más que probable baja en el Real Zaragoza frente al Antequera

Ademo, con gripe, más que probable baja en el Real Zaragoza frente al Antequera

El Antequera, el primer lobo 'desconocido' con piel de cordero en el camino del Real Zaragoza

El Antequera, el primer lobo 'desconocido' con piel de cordero en el camino del Real Zaragoza

El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza ya tiene nueva empresa de seguridad tras quebrar la responsable anterior

El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza ya tiene nueva empresa de seguridad tras quebrar la responsable anterior

Un exportero del Real Zaragoza se queda sin equipo antes de acabar el mercado: "Gracias por todo"

Un exportero del Real Zaragoza se queda sin equipo antes de acabar el mercado: "Gracias por todo"
Tracking Pixel Contents