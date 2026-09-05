Real Zaragoza - Antequera, en directo: ¡Empieza el partido!

Recibe el Real Zaragoza al Antequera en el Ibercaja Estadio, en la segunda jornada de Primera Federación, después de caer en el debut ante el Nástic en Tarragona. Y lo hace con tres novedades de Ibai Gómez en la alineación: Diego González, Rubén Iranzo e Iker Vadillo. De esta manera, se caen de la titularidad Tachi y Barrachina, la pareja de centrales, y Jaume Jardí, uno de los jugadores que tras su gran temporada llegó como indiscutible este verano pero no viene de un buen partido.