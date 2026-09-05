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Real Zaragoza - Antequera, en directo: ¡Empieza el partido!
Ibai Gómez apuesta por Diego Glez, Iranzo y Vadillo como novedades
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¡Empieza el partido!
El Antequera, que se estrenó con victoria ante uno de los favoritos, el Ibiza, es un conjunto creado para ser protagonista con la pelota, pero tiene la capacidad de adaptarse a los rivales y, además, es peligroso entre otros aspectos a balón parado y al contragolpe, con espacios por delante, justo de la manera que llegaron los goles del Nástic ante el Zaragoza.
Últimos minutos del calentamiento:
Recibe el Real Zaragoza al Antequera en el Ibercaja Estadio, en la segunda jornada de Primera Federación, después de caer en el debut ante el Nástic en Tarragona. Y lo hace con tres novedades de Ibai Gómez en la alineación: Diego González, Rubén Iranzo e Iker Vadillo. De esta manera, se caen de la titularidad Tachi y Barrachina, la pareja de centrales, y Jaume Jardí, uno de los jugadores que tras su gran temporada llegó como indiscutible este verano pero no viene de un buen partido.
Once inicial del Antequera:
Alineación del Real Zaragoza:
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