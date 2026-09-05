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Richard Lee y Santos Nagore, de A.GAIN, presentes en el Ibercaja Estadio junto a César Sánchez

Los representantes de la nueva propiedad y el exportero, que actuó de mediador en la compraventa, acompañaron a Guido Baroli

Richard Lee, a la izquierda, y Santos Nagore sacando una foto junto a César Sánchez y dos personas más, este sábado en el palco del Ibercaja Estadio.

Richard Lee, a la izquierda, y Santos Nagore sacando una foto junto a César Sánchez y dos personas más, este sábado en el palco del Ibercaja Estadio. / Miguel Ángel Gracia

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A. Bobed

Zaragoza

Dijo A.GAIN en su presentación en sociedad como accionista mayoritario del Real Zaragoza que iban a estar más presentes y que habría caras suyas todos los días, la principal la de Guido Baroli, el nuevo director general, pero en el estreno en el Ibercaja Estadio estuvieron presenciando el choque en el palco Richard Lee y Santos Nagore.

Es decir, de los hombres fuertes solo faltó Bobby Aitkenhead, quien sí ha estado en otros momentos, como la recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza y la ofrenda a la Virgen del Pilar.

También vio el duelo en la zona noble junto a ellos el exportero zaragocista César Sánchez, quien hizo de nexo y de hilo conductor de las negociaciones, tal y como dijo este diario en exclusiva, pese a que fuentes del Real Zaragoza negaban tal extremo, ya que trabaja para otro fondo distinto, Infinity Sports Ventura WWL, propiedad del Reino de Baréin e invertido en el Córdoba.

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Jorge Mas, presidente todavía del Real Zaragoza hasta que se haga la Junta Extraordinaria de Accionistas, no visita el estadio desde hace precisamente un año, cuando vio el choque ante el Real Valladolid de la cuarta jornada.

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