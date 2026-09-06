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Ahora Samed Bazdar, tras su adiós al Real Zaragoza, los mete de dos en dos: otro doblete y MVP del partido

El delantero bosnio ya lleva 4 goles en la Liga belga y su puntería apunta a dejar dinero en las arcas blanquillas

Vídeo | Las cifras por goles marcados que puede recibir el Zaragoza en el traspaso de Bazdar

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Parece otro Samed Bazdar desde que el ariete acabó su etapa en el Real Zaragoza. El exdelantero blanquillo fue el gran protagonista este sábado en la victoria por 4-0 del Sint-Truidense frente a La Louvière, en la quinta jornada de la Jupiler Pro League, al firmar un doblete y ser elegido mejor jugador del encuentro.

El bosnio, titular por primera vez en Liga con su nuevo equipo, redondeó la goleada con dos tantos prácticamente consecutivos. Bazdar hizo el 3-0 en el minuto 73 y apenas cinco después, en el 78, volvió a encontrar la portería para establecer el definitivo 4-0. Una actuación que confirma su espectacular irrupción en el campeonato belga.

Y es que Bazdar ha anotado cuatro tantos en prácticamente cuatro ratos que ha jugado con el Sint-Truidense. El pasado 30 de agosto ya había firmado otro doblete en la victoria por 1-4 ante el Royal Antwerp. Su rendimiento inevitablemente vuelve a poner el foco en su etapa como zaragocista. Bazdar abandonó el Real Zaragoza a comienzos de agosto después de dos temporadas en las que nunca terminó de consolidarse como el delantero diferencial que se esperaba cuando aterrizó procedente del Partizan.

Los goles

Sin embargo, el delantero aún puede dejar una pequeña alegría en la entidad blanquilla. Y es que el club puede recaudar 100.000 de los 250.000 euros que se fijaron de bonus en su traspaso en función de las dianas oficiales que anote el delantero internacional por Bosnia.

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Así, el primer tramo fijado son los 10 goles oficiales y eso supondría 50.000 euros para el Zaragoza, que doblaría esa cantidad si Bazdar llega a los 18 tantos, teniendo en cuenta que ha arribado como referencia en ataque a ese equipo y que además de la Liga belga también va a participar en la Conference. Los otros 150.000 euros fijados en el traspaso están en función de objetivos grupales, en principio del tipo de billete europeo que firme el conjunto belga a final de curso.

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