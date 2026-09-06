El detalle del técnico del Antequera con el Real Zaragoza: "Mucha suerte, a ver si volvéis a donde..."

El Real Zaragoza se impuso por 1-0 al Antequera en el primer partido en casa y primer tirunfo en Primera RFEF. Después del encuentro, el técnico del club andaluz, Abraham Paz, tuvo un detalle con el Real Zaragoza. Al concluir la rueda de prensa, el gaditano pronunció las siguientes palabras: "Mucha suerte, a ver si volvéis a dónde...". El final de la oración es ininteligible porque se alejó del micrófono y bajó la voz, pero se intuye que por el contexto encaja un 'merecéis'.

Seguidamente, recordó: "Yo aquí jugué en el 2005 y 2009", en referencia a cuando visitó la capital del Ebro vestido de corto con el Cádiz en la temporada 2005-06 en Primera División, con victoria para los visitantes por 1-2, y con el Hércules, si bien Paz no disputó este encuentro, en la 2008-09 en Segunda División, en un partido en el que se firmaron las tablas (2-2).