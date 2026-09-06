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Diego González, un defensa mayúsculo: las puntuaciones del Real Zaragoza-Antequera

El central, Sangalli y Espiau, los más destacados del equipo aragonés

Diego golpea el balón durante el partido.

Diego golpea el balón durante el partido. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Diego González | 8 |

Vital. Un defensa superior. Apenas falla. Fiabilidad absoluta. Decisivo en el gol.

Westerveld | 5 |

Tranquilo. Solvente y sobrio. Poco trabajo tras el descanso. Antes, bien.

Gabilondo | 3 |

Caótico. Nervioso y fallón, no dio una a derechas. Relevado al descanso.

Iranzo | 6 |

Bien. Algún despiste y pocos errores, aunque Destiny le dio muchos problemas.

Escudero | 4 |

Superado. Irrelevante con el balón y superado sin él. Errores tácticos.

Terrer | 5 |

Cumplidor. De menos a más. Tras un mal primer tiempo, mejoró después.

Ander| 4 |

Exhausto. Con la lengua fuera acabó. Falló un penalti y no fue determinante.

Cuenca | 3 |

Errático. Se equivoca demasiado en la toma de decisiones. Mal.

Vadillo | 5 |

Valiente. De lo poco salvable antes del descanso. Su velocidad es agua bendita.

Pau Sans | 3 |

Invisible. Mal en el remate y peor en la participación cuando más se le necesitaba.

Joaquín Delgado| 3 |

Escaso. Pasó de puntillas. Su papel debe ser mucho más relevante.

Pereira. Atrevido |6|

Sangalli. Superior |8|

Jardí. Clave |7|

Ureña. Refresco |5|

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Espiau. Decisivo |8|

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