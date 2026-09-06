Diego González, un defensa mayúsculo: las puntuaciones del Real Zaragoza-Antequera
El central, Sangalli y Espiau, los más destacados del equipo aragonés
EL MEJOR
Diego González | 8 |
Vital. Un defensa superior. Apenas falla. Fiabilidad absoluta. Decisivo en el gol.
Westerveld | 5 |
Tranquilo. Solvente y sobrio. Poco trabajo tras el descanso. Antes, bien.
Gabilondo | 3 |
Caótico. Nervioso y fallón, no dio una a derechas. Relevado al descanso.
Iranzo | 6 |
Bien. Algún despiste y pocos errores, aunque Destiny le dio muchos problemas.
Escudero | 4 |
Superado. Irrelevante con el balón y superado sin él. Errores tácticos.
Terrer | 5 |
Cumplidor. De menos a más. Tras un mal primer tiempo, mejoró después.
Ander| 4 |
Exhausto. Con la lengua fuera acabó. Falló un penalti y no fue determinante.
Cuenca | 3 |
Errático. Se equivoca demasiado en la toma de decisiones. Mal.
Vadillo | 5 |
Valiente. De lo poco salvable antes del descanso. Su velocidad es agua bendita.
Pau Sans | 3 |
Invisible. Mal en el remate y peor en la participación cuando más se le necesitaba.
Joaquín Delgado| 3 |
Escaso. Pasó de puntillas. Su papel debe ser mucho más relevante.
Pereira. Atrevido |6|
Sangalli. Superior |8|
Jardí. Clave |7|
Ureña. Refresco |5|
Espiau. Decisivo |8|
Suscríbete para seguir leyendo
- El Real Zaragoza no cambia en Primera Federación y debuta con derrota ante el Nástic de Bakis (2-0)
- Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes
- El canterano del Real Zaragoza que vuelve al equipo de su pueblo después de 16 años: 'Calidad, garra, sacrificio y sentimiento de pertenencia
- Sangalli está ya a un paso del Real Zaragoza, muy cerca de dar el sí
- El Gotzepe turco negocia sin acuerdo la cesión con opción de compra de Yussif Saidu
- El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
- Sangalli cierra su llegada al Real Zaragoza, firmará un año y otro opcional por ascenso
- En el fondo...Real Zaragoza: la previa del Nástic-Real Zaragoza