Diego González, el p...amo del Real Zaragoza: "esto es una auténtica pasada, qué ganas tenía de vivirlo"

A base de actitud, compromiso, una ingente dosis de carisma y, principalmente, un fútbol de nivel, Diego González se ha convertido ya en uno de los jugadores del Real Zaragoza preferidos por una afición experta en reconocer lo que tiene delante y a la que el central se ha metido en el bolsillo a base de actitud, sacrificio, compromiso, entrega y calidad tanto dentro como fuera del campo.

En el campo, es capitán general. No luce el brazalete, pero ni falta que le hace para transmitir liderazgo, galones y voz de mando en una plantilla de la que ya es uno de sus principales efectivos. Su encuentro ante el Antequera, el primero oficial con la camiseta del Zaragoza, fue colosal. Apenas cometió errores y evitó males mayores con intervenciones decisivas. Evitó que el cuadro malagueño se adelantara en el marcador y propició el gol de la victoria zaragocista tras enviar al larguero un centro de Jardí para que Espiau empujara el balón a la red con el muslo.

Atrás, Destiny les dio problemas a él y a Iranzo, pero Diego es sinónimo de fiabilidad. La nueva pareja de centrales se estrenó con éxito en su primera puesta en escena después de que la lesión de Diego y los pocos entrenamientos de Iranzo les dejaran fuera del equipo en Tarragona, donde Tachi y Barrachina fueron el dúo titular en el centro de la zaga. Pero Ibai ya no esperó más y dejó claro ante el Antequera que Diego e Iranzo serán su apuesta en el once siempre que estén disponibles.

Pero la relevancia de Diego va mucho más allá de lo exhibido el sábado en el Ibercaja Estadio. Ya antes, el castellonense se había ganado a pulso el corazón del zaragocismo a base, además de un notable rendimient futbolístico, constantes muestras de compromiso como la que demostró tras sufrir una conmoción cerebral durante el encuentro de pretemporada ante el Bilbao Athletic que le mandó al hospital y le hizo perderse el estreno liguero. "Pronto volveré a meter la cabeza en avisperos", prometió entonces a través de unas redes sociales en las que ha conectado a la perfección con su entorno. "Despertemos al león", publicó esta misma semana para arengar a las masas de cara al primer duelo en casa.

Y, tras su gran partido ante el Antequera, lo volvió a hacer. "Zaragocistas, esto es una auténtica pasada, qué ganas tenía de vivir esto", reconoció a voz en grito para los medios del club nada más acabar la contienda y ya despojado de la cinta protectora que lució en la cabeza durante el choque. "Victoria importantísima, gracias a todos y os esperamos la próxima semana en Torremolinos", añadió con una sonrisa de oreja a oreja.

Diego es ya, sin duda, una de las piezas más importantes en el engranaje del equipo aragonés. Fichado por dos temporadas tras acabar contrato en el Ceuta, el zaguero, de 27 años, no es alto (apenas 1,80) para ejercer de central, pero suple esos centímetros de desventaja respecto a delanteros altos, con agilidad, concentración, contundencia, anticipación y una gran capacidad de reacción que complementa con una buena colocación y seguridad con balón. Un fichajazo en toda regla que apenas ha necesitado unas semanas para conquistar al zaragocismo.

Formado en las categorías inferiores del Real Betis, Diego cuenta con experiencia tanto en equipos de Primera Federación como en LaLiga Hypermotion, competición en la que jugó las tres últimas temporadas y en la que acumula cerca de un centenar de partidos (81).