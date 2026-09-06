Ibai Gómez, tras el agónico triunfo del Real Zaragoza: "Ha llegado el premio que el equipo se merecía"

El Real Zaragoza logró una trabajada victoria por 1-0 frente al Antequera gracias a un gol en el descuento de Edu Espiau, tras lo cual su entrenador, Ibai Gómez, compareció satisfecho en rueda de prensa. El técnico quiso poner en valor la trascendencia de sumar de tres en tres: "Igual que digo que nos tiene que joder mucho no ganar, hay que celebrar cada victoria y disfrutar del proceso. La actitud ha sido de 11 y estoy muy orgulloso del equipo porque ha insistido sin precipitarse y ha llegado el premio que creo que el equipo se merecía".

Ibai Gómez no dudó en asumir la responsabilidad por las dificultades que atravesó el equipo en la primera mitad. "Asumo la responsabilidad. Creía que íbamos a encontrar con mayor facilidad el juego interior. El que se ha confundido soy yo", reconoció con rotundidad. Por ese motivo, decidió mover ficha en el descanso dando entrada a Raúl Pereira en sustitución de Escudero: "Fue una decisión táctica, Escu nos aporta más por el interior y Raúl por el exterior, pero estoy enamarado de los dos".

Preguntado por la insistencia en el doble pivote formado por Ander y Terrer, el entrenador defendió su propuesta estratégica: "Cuando buscamos la doble base, sus centrocampistas tienen que decidir si saltar o quedarse para que luego podamos encontrar a los de atrás. Soy de los que piensa que tener poblada la base hace que tengan que elegir dónde situar la presión". Además, recordó la competitividad en esa demarcación: "Tenemos cinco centrocampistas de mucho nivel. Hemos pensado que era mejor cambiar los exteriores y poner dos puntas, que era la mejor forma de ganar, pero vamos a necesitar de todos a lo largo de toda la temporada".

El técnico bilbaíno tuvo palabras muy destacadas para varios nombres propios. Sobre Marco Sangalli fue tajante: "Habéis visto cómo entiende las alturas. Es un jugador de otro nivel. Está con una predisposición enorme y sus datos físicos de otras temporadas son brutales. Tiene la capacidad de hacer la pretemporada por su cuenta, venir tres días y hacer los 45 minutos subiendo y bajando". De igual forma, ensalzó la actuación de los centrales Rubo Iranzo y Diego González: "Son ambos centrales de otra categoría. Han demostrado lo que esperamos de ellos: precisión, calidad, solvencia... Rubo va a valer mucho dinero con las capacidades que tiene".

Lo que más entusiasmó a Ibai Gómez fue el compromiso incondicional de sus futbolistas y el ambiente vivido en el estadio. "Respecto a la afición es una locura estar en Primera RFEF y ver esto", afirmó. En cuanto al desempeño del grupo, recalcó: "Destaco la persistencia del equipo, porque ha insistido sin precipitarse. Al equipo le pides tirarse por un puente y se tira. Es la leche".

Por último, advirtió del nivel de dificultad que acompañará al Zaragoza durante toda la temporada: "Igual me he visto 60 partidos este verano de Primera RFEF. Hemos hecho un análisis y va a costar mucho. Somos el rival a batir, van a venir con el cuchillo en los dientes, y es difícil atacar a bloques bajos. Va a costar ganar cada fin de semana. Mira a España: se mereció ganar de largo y no ganó hasta la prórroga".