El Real Zaragoza rompe una doble racha de 160 días sin ganar en casa y sin encajar gol
Desde el choque ante el Racing de la jornada 32 no ocurría ni una y la otra
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Zaragoza
Dos rachas rotas el mismo día y que estaban vigentes desde el mismo momento. El Real Zaragoza consiguió vencer en casa al Antequera y lo hizo 160 días después de la última, vez que fue el 29 de marzo contra el Racing de Santander, en la 32ª jornada del pasado curso, por 2-0. Entre medio han pasado cinco encuentros oficiales sin triunfo en el Ibercaja Estadio, que fueron ante el Mirandés, Ceuta, Granada, Sporting y Málaga.
También desde ese día no dejaba la portería a cero el Real Zaragoza, ni en casa ni fuera, por lo que es la primera vez en más de cinco meses que no encaja gol. Llevaba el conjunto blanquillo, entre Segunda y Primera RFEF, once partidos seguidos recibiendo un tanto.
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