Richard Lee, ejecutivo de A.GAIN, ya sabe lo que es el Real Zaragoza y y también Amaral: "La ciudad, su gente, su equipo..."

La primera vez de Richard Lee viendo al Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio tuvo casi de todo y una buena muestra de lo que le espera en su nueva etapa como blaquillo. Victoria, un gol en el último suspiro y una fotografía sobre el césped para el recuerdo. El ejecutivo de A.GAIN, uno de los principales rostros de la nueva propiedad, quiso compartir este domingo sus sensaciones después del triunfo del equipo de Ibai Gómez ante el Antequera.

«¡Grande Real zaragoza! La ciudad, su gente, su equipo - se marcan 3+ muy especiales. Vamos por ese gran sueño!», escribió Lee en Instagram acompañando una fotografía tomada en el Ibercaja Estadio junto a un grupo de personas entre los que estaban Guido Baroli y Santos Nagore.

Pero entre todos los elementos de la publicación de Lee hay uno que difícilmente puede considerarse casual. Para acompañar la imagen escogió ZGZ, de Amaral. Un guiño especialmente significativo en el caso de un ejecutivo extranjero que acaba de aterrizar en el Real Zaragoza y que pertenece a una propiedad que, desde su llegada, ha insistido en la importancia de comprender el peso que tienen el club, la ciudad y las raíces aragonesas.