Sangalli, un león hecho un toro: la espera del Real Zaragoza mereció la pena

Cuentan que Marco Sangalli no es como los demás. Aseguran los que mejor le conocen que hay pocos profesionales como él y que su forma de entender y sentir el deporte al que se dedica le convierten en alguien especial, como bien saben en Santander, donde se le adora como a un ser querido.

El vasco es de los que dejan impronta. Cuatro temporadas en tierras cántabras han sido suficientes para que su marcha se haya sentido en el alma en El Sardinero, donde muchos defendían que se había ganado a pulso la renovación a base de sacrificio, compromiso y rendimiento deportivo. Y el Racing, de hecho, lo meditó hasta última hora, lo que obligó al Real Zaragoza a esperar hasta el final. Si el club cántabro acababa por desestimar esa posibilidad planteada al propio futbolista, Sangalli jugaría en el Zaragoza, que contaba con el compromiso del futbolista. Y la palabra del donostiarra siempre ha valido su peso en oro.

Apenas unas horas antes del cierre del mercado, la dirección deportiva confirmó que el Racing no renovaría a Sangalli, lo que dejaba vía libre para el fichaje del gran deseado para completar el lado derecho de la defensa tras la salida de Francho. La oferta del Zaragoza siempre fue tomada en cuenta por el jugador, que llegó a desestimar otras de superior categoría que no le llenaban tanto como la propuesta aragonesa. El 1 de septiembre, por la tarde, el sueño se cumplió. Sangalli era jugador zaragocista.

Tras un largo periodo inactivo y con solo tres entrenamientos por delante hasta el partido ante el Antequera, el concurso del vasco adquiría casi caracter quimérico. Sobre todo, por el riesgo de lesión lógico ante el reencuentro con la competición tras un parón tan largo y sin apenas preparación previa. Pero Sangalli dejó claro que es un prodigio físico. Entró al descanso, derrochó intensidad y energía durante toda la segunda parte y cambió al equipo por completo. Algo al alcance de muy pocos futbolistas.

Para firmar semejante gesta se requiere una pasta especial. Bien lo sabe Ibai, consciente de que el riesgo de poner a Sangalli no era tan alto como el de hacerlo con cualquier otro futbolista. Aquel cuidado extremo y la profesionalidad excelsa que, según los informes, había exhibido durante toda su carrera eran aval suficiente para hacer frente a la amenaza. "Habéis visto cómo entiende las alturas. Es un jugador de otro nivel. Está con una predisposición enorme y sus datos físicos de otras temporadas son brutales. Tiene la capacidad de hacer la pretemporada por su cuenta, venir tres días y hacer los 45 minutos subiendo y bajando", dijo Ibai al término del partido entre la satisfacción y el orgullo de poder contar con un efectivo así en la plantilla.