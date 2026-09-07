El colosal impacto de Marco Sangalli en el Real Zaragoza y el once ideal de Ibai Gómez

Lo que mal empezó, mal acabó y Francho terminó haciendo las maletas con destino a la Primera División. En sus primeros partidos con el Getafe, el canterano ha jugado de centrocampista. Su rendimiento está siendo satisfactorio por el momento. El Real Zaragoza le había reservado un rol de lateral derecho, o bien por convicción técnica o bien por otro tipo de causas.

La cuestión es que Francho se fue traspasado a cambio de casi nada, el 30% de una posible futura venta. Su ficha era demasiado elevada para la tercera categoría del fútbol español. En las últimas horas del mercado, Lalo Arantegui rellenó el espacio que dejó libre con un fichaje extraordinario para Primera RFEF.

Marco Sangalli llegó, vio y venció en su debut este sábado en la segunda parte contra el Antequera después de una primera mitad catastrófica, en la que el equipo aragonés estuvo espesísimo, sin ninguna fluidez ni capacidad para superar líneas y crear peligro. La irrupción de Sangalli dinamizó el encuentro por su lado y, junto a Jaume Jardí, que protagonizó sus mejores minutos como blanquillo, dieron profundidad, calidad en los movimientos, llegada y amenaza.

Primero, Sangalli provocó el penalti que Ander Herrera estrelló en el palo y, en todo momento, estuvo muy incisivo. Será un jugador que tendrá un gran impacto porque está una categoría por debajo de su nivel actual. En la temporada pasada jugó 37 partidos, 15 de titular, en un Racing que subió. Hizo cuatro goles.

Marco Sangalli, en acción el día de su debut contra el Antequera. / REAL ZARAGOZA

En el otro costado, la presencia de Pereira también sirvió para abrir el campo y encender una luz donde solo había habido oscuridad. Poco a poco, Ibai Gómez va construyendo su once ideal en función de los méritos adquiridos. Su idea se ha ido moldeando en estas dos jornadas. A quien no ha estado a la altura, le ha ganado la partida un compañero. Le ocurrió el sábado a Jardí, al principio suplente. Vadillo y Cuenca le arrebataron el sitio. Luego, el catalán reivindicó su presencia en el equipo titular con 45 minutos notables.

Ibai va dando forma a sus once elegios. Está muy claro que Westerveld es el portero titular. La defensa solo mantiene una incógnita: Escudero o Pereira, otra vez muy atrevido cuando salió. La titularidad del primero está en riesgo. El resto son fijos: Sangalli, Diego González e Iranzo. En el medio la dupla Ander-Terrer es, de momento, la preferida del técnico, pero Rubén Díez y Ademo tendrán más protagonismo o deberían tenerlo.

Por los costados, si llega a su verdadero nivel, Jardí será indiscutible por un lado y, por el otro, la disputa la protagonizarán Vadillo y Ureña. Marcos Cuenca ha perdido terreno en este inicio de Liga. Arriba, Pau Sans ha sido fijo como segundo punta pero tendrá que seguir remando para defender su estatus. Joaquín Delgado es el nueve titular. El gol de Edu Espaiu le sirvió de catalpulta hacia un rol de más importancia.

Al final, un equipo es una suma de individualidades que han de engrasarse entre ellas para que el rendimiento colectivo funcione. Es extraño que el mejor resultado no llegue siempre cuando los mejores, los jugadores de más calidad, están juntos en el campo. Como en la segunda mitad ante el Antequera.