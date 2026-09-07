La fulgurante irrupción de Iker Vadillo en el Real Zaragoza: “Alguna que otra lágrima ha caído, es un luchador”

Hace un año, Iker Vadillo comenzaba una ilusionante temporada en el CD Robres, de Tercera RFEF. Cedido desde el Real Zaragoza, el atacante aragonés afrontaba una campaña que acabaría siendo clave en su carrera. Era el segundo préstamo consecutivo tras haber destacado ya el curso anterior en el Caspe, pero fue en la localidad monegrina donde el ahora jugador del primer equipo blanquillo dio el estirón definitivo que le llevaría, apenas unos meses después, de vuelta a la Ciudad Deportiva para liderar a un Deportivo Aragón al que trató por todos los medios de salvar de un descenso inevitable.

Doce meses después de aquella llegada a San Blas, Vadillo protagoniza una fulgurante irrupción que le ha llevado a acaparar focos y protagonismo en un Real Zaragoza al que ya se asomó a finales del curso pasado y en el que no ha parado de cumplir sueños desde el verano. Su impacto fue tremendo desde la pretemporada en Boltaña, donde Iker ya tenía al cuerpo técnico en el bolsillo. Ni siquiera un problema muscular fue obstáculo en una carrera que el zaragozano afrontaba a velocidad de crucero, como la que derrochó para marcar a la UD Logroñés con un tanto marca de la casa firmado a base de velocidad, desborde y definición. Entonces, Ibai lo ubicó como delantero centro y su rapidez llamó la atención de una afición que comenzaba a familiarizarse con ese jugador espigado, fino y desequilibrante al que no tenía identificado.

Desde entonces, todo ha pasado muy rápido. El trabajo de persuasión hizo efecto y el Zaragoza sorprendió al renovarlo como jugador del primer equipo a todos los efectos. Debutó oficialmente en Tarragona para añadir un sueño más a una lista presidida por un objetivo: ser titular con el primer equipo, algo que logró el pasado sábado ante el Antequera en el Ibercaja Estadio. “Estábamos en la fan zone junto a un grupo de padres relacionados con el fútbol. Ahí nos enteramos de que Iker iba a ser titular y no pudimos evitar las lágrimas. Piensas que no puede estar pasando”, recuerda Carolina, madre del jugador zaragocista. A su lado, Aitor, su padre, todavía se emociona al recordar la escena. “Se hace un nudo en la garganta. Aún se me ponen los pelos de punta al recordarlo. Es un gran orgullo”, afirma.

Ha pasado todo tan rápido que no resulta fácil no instalarse en una nube, pero “intentamos llevarlo con los pies en el suelo, aunque no es fácil gestionar tanta ilusión. Alguna que otra lágrima ha caído”, reconocen.

El primer alegrón ya tuvo lugar en Tarragona, donde Vadillo debutó oficialmente con el primer equipo, aunque la derrota redujo la alegría. “Yo estaba muy nervioso y, de hecho, ni siquiera me comí el bocadillo. Carol es aún más nerviosa y que esté sentada es todo un logro. Sin embargo, Iker nos dijo que había estado muy tranquilo y que se había sentido uno más dentro del grupo”, subraya Aitor. “Es que sabemos lo que le ha costado llegar hasta aquí y el esfuerzo y el trabajo tanto de él como de los que hemos estado a su alrededor”, añade Carol.

Todo empezó en el CD Prados del Rey, escenario de los primeros pasos futbolísticos de Iker, que permaneció en ese club, cerca de la residencia familiar en Utebo, hasta que, muy pronto, el Real Zaragoza se fue de cabeza a buscarlo cuando todavía era alevín. “Fue sorprendente e ilusionante, algo inesperado siendo tan pequeño. Ahí comienzan las emociones fuertes”.

Robres y el estirón

Ya en el último año de juvenil, Vadillo fue cedido al Caspe, donde completó una buena temporada ensombrecida un tanto por una lesión de tobillo que le dejó tres meses fuera. Pero fue en Robres, en Tercera RFEF, donde Iker “dio el estirón decisivo”. Allí, en un club “familiar en el que era el referente y donde se sentía como en casa” Vadillo tuvo toda la confianza que necesitaba para sentirse importante. “Valoraban mucho su trabajo y eso le hizo crecer”, lo que no pasó inadvertido para el Ebro, club nodriza del CD Robres, que lo reclutó para jugar media docena de partidos con el equipo de Segunda RFEF, entre ellos, uno ante el Utebo, su localidad natal, al que marcó un gol que celebró “a medias”.

Semejante acelerón llamó la atención del Real Zaragoza, que, a través de David Navarro, lo llamó a filas en un momento de extrema necesidad tanto para el primer equipo como para el filial. “Le dijimos que lo pensara y que quizá era mejor acabar la temporada en el Ebro, pero él siempre lo tuvo claro. Tenía que volver. El Real Zaragoza es su casa y lo lleva dentro”, dicen sus padres, que definen a Iker como una persona “muy trabajadora, constante y perseverante que no para de esforzarse para hacer realidad sus sueños. Sabe hacer grupo y es muy querido por su gente. Es un luchador”. Y extremadamente discreto. De hecho, no dijo nada de su renovación hasta “un día antes”, asegura Aitor. “Es muy prudente y no comenta nada en casa hasta que no lo tiene muy claro. Me costó reaccionar cuando me llamó para decírmelo pero hasta para dar una noticia así es frío el tío”, bromea Carol. “Yo estaba trabajando cuando me lo dijo. Aún me emociono al recodarlo porque no pude evitar derramar un par de lágrimas. Nos hizo una ilusión tremenda”, dice su padre, que, como Carol, recalca el “indispensable papel de los abuelos” en la hoja de ruta hacia el éxito de Iker. “Hay mucho trabajo detrás no solo nuestro sino también de ellos a la hora de traerlo y llevarlo pero también en lo que aconsejar se refiere. Han sido decisivos”, sostienen ambos.

Vadillo, hermano mayor de Aritz (16), ya es mayor. 21 años cumplirá el viernes el atacante de moda del Real Zaragoza. Un futbolista experto en cumplir sueños. “Dice que le impactó la salida al campo el otro día desde el túnel. Pero eso será poco comparado con lo que sentirá cuando lo haga en La Romareda. Ese es otro objetivo por cumplir”.