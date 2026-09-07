Real Zaragoza
La patada voladora viral de un exzaragocista que le costó la expulsión en Segunda División
Jair Amador vio la roja por una entrada a destiempo en el duelo entre el Eibar y el Granada
Jair Amador ha sido protagonista en la jornada de Segunda División, aunque no de la manera en la que le hubiera gustado al exfutbolista del Real Zaragoza. El central fue expulsado con roja directa durante la victoria del Eibar ante el Granada (3-0) después de una desafortunada entrada sobre Sergio Rodelas que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.
El veterano defensa no había sido titular en Ipurua. Su partido, sin embargo, apenas duró media hora. En el minuto 76, Jair levantó la pierna de manera desmedida en la disputa de un balón y alcanzó a Rodelas a la altura del rostro. Gonzalo Romero Freixas no dudó y le mostró la roja directa. La expulsión fue el único borrón de una tarde plácida para el Eibar, que había dejado prácticamente resuelto el encuentro con los tantos de Iván Gil, Adu Ares (otro viejo conocido del zaragocismo) y Jon Guruzeta.
Jair dejó el Real Zaragoza en el verano de 2025 después de cinco temporadas, 164 partidos oficiales, nueve goles y seis asistencias. Llegó en 2020 procedente del Maccabi Tel Aviv y durante buena parte de su etapa fue un fijo en el centro de la defensa, hasta convertirse también en uno de los capitanes del equipo.
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