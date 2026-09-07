El Real Zaragoza va tirando: más de 50 disparos en dos partidos pero un solo gol

No hay duda de que el Real Zaragoza mira el fútbol hacia delante. El estilo ofensivo, valiente y decidido implantado por Ibai Gómez preside el manual de estilo de un equipo que concibe sus posibilidades de éxito en función de la eficacia exhibida en sus llegadas al marco rival. Y, hasta ahora, las noticias no son demasiado positivas en ese sentido.

Y es que el Zaragoza va tirando, sí, pero no va que chuta. Dispara mucho el conjunto aragonés pero acierta más bien poco. De hecho, en los 180 minutos oficiales disputados hasta ahora tan solo ha marcado un tanto y en el último minuto del segundo duelo. Es decir, los blanquillos han tardado tres horas en anotar su primer gol este curso, obra de Espiau, para otorgar los tres puntos al cuadro aragonés ante el Antequera.

Ese tiro del delantero zaragocista era el número 19 de la noche. Los 18 anteriores no habían encontrado el destino pretendido. 7 se marcharon desviados, otros 8 fueron bloqueados y solo 3 acabaron entre los tres palos. El cuarto entró aunque con una considerable dosis de suspense después de que el balón acabara en el muslo de Espiau antes de encontrar las mallas.

Ese caudal ofensivo, sin embargo, lució solo tras el descanso, cuando el Zaragoza se hizo dueño de un partido que no entendió en la primera parte. Durante esos primeros 45 minutos, el Antequera lo controló todo, incluido un rival al que maniató por dentro y que apenas creó ocasiones más allá de un par de disparos inofensivos. Tras el intermedio, en cambio, el guion del encuentro cambió por completo merced, sobre todo, al triple cambio introducido por Ibai, que modificó la banda derecha al completo con la entrada de Sangalli y Jardí en lugar de Gabilondo y Cuenca. Además, Pereira aportó más verticalidad que Escudero en el otro costado.

Sin duda, el que menos acierto mostró fue Pau Sans, autor de varios disparos, alguno de ellos franco, que se perdieron en el limbo. En cambio, Delgado apenas vio puerta, algo que, por cierto, se repitió respecto al duelo inaugural frente al Nástic. El punta andaluz se mueve y trabaja duro pero hasta ahora ha estado demasiado lejos del gol.

Esos 19 tiros del pasado sábado se añaden a los 33 ejecutados por el Zaragoza frente al Nástic en tierras catalanas. Allí sí, el conjunto aragonés las tuvo de todos los colores, pero su ineficacia en el remate y sus errores en el área propia le condenaron a la derrota (2-0). De esos 33 disparos, la mitad (16) se marcharon fuera, mientras que 9 fueron entre palos y los 8 restantes se estrellaron en un adversario.

En total, más de medio centenar de disparos en los dos primeros partidos para anotar un solo gol y con una notable dosis de fortuna. Esa falta de efectividad y eficacia rematadora es, sin duda, una de las asignaturas pendientes de un Zaragoza que, incluso, malogró una pena máxima que Ander mandó al palo justo cuando más méritos habían acumulado los aragoneses para encontrar el gol.