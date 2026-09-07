Saidu y Pinilla, los únicos dos invisibles para Ibai Gómez

Solo llevamos dos jornadas de Primera RFEF e Ibai Gómez tiene unos roles en su plantilla ya muy definidos. Aunque el preparador vasco ha repetido en varias comparecencias de prensa que habrá espacio para todos porque la temporada es muy larga, habrá sanciones, lesiones y picos de forma, pero hay dos futbolistas que todavía no han tenido minutos y, aunque un caso sorprende más que otro, resulta inesperado.

Yussif Saidu y Hugo Pinilla todavía no han jugado en Liga, ni en Tarragona ni el pasado sábado contra el Antequera en el Ibercaja Estadio. Y quizá el caso que más estupefacción genera es el del centrocampista ghanés, sobre todo por la supuesta importancia que le dio el club en el apartado deportivo impidiendo su salida.

Saidu puso marcharse en los últimos días del mercado de fichajes. Tuvo una oferta del Goztepe turco, que pagaba en torno a 500.000 euros por su cesión con una opción de compra de 3,5 millones y un 30% del pase (números más que dignos para un equipo en Primera RFEF), y el Mallorca también se planteó una ofensiva por el medio, aunque finalmente no hizo una propuesta en firme.

Pero el Real Zaragoza le comunicó que no iba a salir ya que, para el club y para Ibai, va a ser un futbolista importante. El mismo Lalo Arantegui lo dijo en su última rueda de prensa: «Siempre hemos hablado de que los jugadores tienen que salir en unas condiciones que satisfagan al Real Zaragoza, al jugador, a los agentes y al club que lo quiere comprar, pero no estábamos muy cómodos a nivel deportivo. De haber aceptado teníamos la intuición de que nos debilitábamos y estamos para ascender, por lo que tenemos que hacer al equipo lo más fuerte y poderoso posible», explicó.

Pinilla y el ‘sorpasso’

Por eso sorprende que Saidu no haya tenido ni un minuto, ni como central ni como medio. Es un caso parecido al de Rubén Díez, un jugador de experiencia y eficacia demostrada, un gran conocedor de la categoría y que también se quedó sin minutos frente al Antequera. Y en el estreno fueron solo 8 minutos, los mismos que Ademo, que también vino para ser un jugador muy importante, aunque no pudo estar el pasado sábado por gripe.

Ibai Gómez, de momento, está confiando ciegamente en el doble pivote formado por Ander Herrera y Lucas Terrer que, dicho sea de paso, está cuajando, sobre todo en ataque, ya que está sufriendo en transición. Y para la mediapunta, aunque en pretemporada ha probado tanto con Ademo como con Rubén Díez, el inquilino inamovible está siendo Pau Sans, del que se deshizo en elogios en la previa del estreno ante el Nástic.

Más complicado es el caso de Hugo Pinilla. Ha sido, posiblemente, el jugador al que más le ha costado la pretemporada, no teniendo buenos amistosos y sin terminar de encontrar su sitio en el terreno de juego. Terminó la temporada pasada jugando más bien en la izquierda, pero en la idea de Ibai Gómez para los extremos no tiene cabida, por lo que su puesto natural es el de mediapunta y ahí la competencia es incluso más feroz. Y sin un paso adelante del canterano será más complicado que pueda ir ganando minutos y peso en el equipo.

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No hay duda de que es uno de los futbolistas con mayor porvenir del Real Zaragoza, pero también está viendo como otros canteranos, a saber Iker Vadillo y Jaime Tobajas, le están adelantando por la derecha. El extremo se ha ganado una ficha con el primer equipo y ha certificado el sorpasso a Pinilla, mientras que Tobajas tuvo minutos en Tarragona incluso por delante de Ademo y de Rubén Díez.