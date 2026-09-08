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Ademo se reincorpora al grupo en el Real Zaragoza para que Ibai tenga a toda la plantilla a su disposición

El nigeriano, recuperado ya de su proceso febril, se ejercita con normalidad en la vuelta al trabajo

Ibai da instrucciones a un numeroso grupo de jugadores durante el entrenamiento de este martes.

Ibai da instrucciones a un numeroso grupo de jugadores durante el entrenamiento de este martes. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

La recuperación ya completa de Peter Ademo, que no fue convocado ante el Antequera debido a un proceso febril que le había privado de entrenar el pasado viernes, ha sido la principal novedad en la vuelta al trabajo del Real Zaragoza tras los dos días de descanso concedidos por Ibai Gómez.

El nigeriano, que solo jugó los últimos minutos del duelo de la jornada inaugural disputado en Tarragona, se ha ejercitado con absoluta normalidad en la sesión completada este martes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, donde el técnico vasco ha comenzado a preparar el encuentro que medirá el domingo (16.00 horas) al Zaragoza con el Juventud de Torremolinos en tierras andaluzas.

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De este modo, el entrenador zaragocista vuelve a contar con toda la plantilla a su disposición, algo que nunca fue habitual el curso pasado, marcado por las continuas y numerosas lesiones desde la pretemporada.

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